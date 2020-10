Spillede lige op med rækkens tophold

Vallensbæk IF fik 2-2 mod topholdet HIC. Foto: Robert Hendel

SPORT. Oprykkerne fra Vallensbæk bød i weekenden topholdet HIC op til dans i et intenst lokalopgør, der endte 2-2, og hvor dommeren endnu engang kom i fokus

Af Robert Hendel

Vallensbæk drillede i weekenden endnu et af topholdene i Sjællandsserien, da ubesejrede HIC gæstede kunstgræsbanen ved Vallensbæk Idrætscenter.

HIC havde inden lørdagens opgør kun sat point til en enkelt gang i sæsonen, og det var derfor ikke nogen nem opgave, som Vallensbæk-spillerne stod over for. Alligevel var det hjemmeholdet, der kom bedst ud af starthullerne, og efter 16 minutter kunne de gulblusede Vallensbæk-spillere juble over kampens første scoring.

Fra højrekanten slog Philip Folman slog et perfekt inderskruet indlæg, der tæt inde under mål blev ekspederet i nettet af Patrick Due.

Det mål rystede gæsterne, der ikke rigtig fik spillet med bolden til at glide, og efter 11 minutter kunne det være blevet 2-0 til hjemmeholdet.

En svag aflevering tilbage til HIC-målmand Lasse Kyrning Hansen blev kvikt opfanget af Vallensbæks Sebastian Stenbryggen Frederiksen. Han fik dog frarøvet den oplagte målchance af dommer Casper Niels Skriver, da han efter lidt tøven blæste i fløjten og markerede en offside. Vallensbæk-spillerne ærgrede sig naturligvis højlydt og følte sig med rette snydt, da der i sådan en situation aldrig nogensinde kan blive dømt offside.

HIC fik i slutfasen af første halvleg lagt mere pres på hjemmeholdet, og kort før tid kunne der have stået 1-1, men Vallensbæk fik afværget på stregen i to forsøg i sekunderne før pausefløjtet.

Sat under pres

I anden halvleg kom gæsterne fra HIC aggressivt ud og pressede Vallensbæk i bund, men som i første halvleg manglede HIC-offensiven skarpheden.

Det lykkedes dog for udeholdet at få puttet bolden i kassen, da gæsternes suveræne topscorer Jack Castelijns sendte et indlæg i mål på et flot saksespark.

Presset på Vallensbæk fortsatte, og seks minutter senere var Bo Kampmann-Lassen i værternes mål redningsmand.

Hjemmeholdet forsøgte at svare igen på omstillingerne, som gav flere gode muligheder, men de blev ikke omsat til mål.

Efter 32 minutters spil af anden halvleg sendte Benjamin Marco Nielsen gæsterne i front, da han fladt sparkede bolden i kassen. Bo Kampmann-Lassen fik handskerne på afslutningen, men skuddet var for hårdt.

Vallensbæk gav dog ikke op, og seks minutter før tid fik indskiftede Mads Frank tilkendt et strafespark, som godt kunne virke lidt tyndt. Det var hjemmeholdets spillere dog ligeglade med, og Nicolai Sørensen udnyttede sikkert den store chance fra 11-meterpletten.

Mere blev det ikke til, selvom begge hold havde chancerne til at nuppe alle tre point til sidst. De to hold måtte derfor dele i porten i et lokalopgør, hvor dommeren endnu engang kom i fokus.

– Vi synes at resultatet var fair, som kampen formede sig, og vi er meget positive over, at vi igen spiller helt lige op med et tophold i rækken, siger Christian Pedersen, der er sportslig ansvarlig for Vallensbæk IF.

Han ærgrer sig naturligvis over situationen i første halvleg, hvor dommeren fløjtede offside på Sebastian Frederiksens friløber. Han bærer dog ikke nag.

– Dommer trioen erkendte da også fejldommen, og selvfølgelig er det menneskeligt at fejle, men en 2-0 føring til Vallensbæk, ville efter vores mening muligvis have skabt en andet slutresultat, lyder det fra Vallensbæk-lejren.