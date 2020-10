Socialistisk Folkeparti: Cykelstier og psykiatri trænger

GLOSTRUP. For Socialistisk Folkeparti var der for mange mangler, og for få gode ting i budgettet, hvilket fik dem til at stemme imod

Af Robert Hendel

Palle Laustrup (SF) stemte igen imod Glostrup Kommunes budget. Det var primært på grund af de besparelser, som blev gennemført ved sidste års budget.

– Prisstigninger på vuggestuer og børnehaver uden at hæve servicen. Der var allerede en stor mangel på en voksen. Privatisering på ældreområdet og rengøring var heller ikke SF’s kop te, sagde han.

Der var heller ikke plads til nogen af de ønsker, som SF havde.

– SF’s ønsker et bedre cykelsti-net. Der er ved at være trængsel ved Glostrup Ret, der er behov for forbindelse fra Byparkvej via Fraligvej til Poul Bergsøes Vej, sagde han.

Han havde flere ønsker:

– På psykiatriens område kan jeg gentage, at vi ønsker uvisiterede psykologsamtaler til unge med vanskeligheder i det begyndende voksenliv. For mange unge en særlig svær tid at komme igennem. I omkring halvdelen af kommunerne i Danmark har man dette tilbud. Til børn og unge med særlige behov skal der sikres en koordinator. Der skal sikres boliger til unge med særlige behov i samarbejde med boligselskaberne. En lejlighed skal være et samlested, hvor de kan mødes for ikke at føle sig ensomme, sagde han.

Tidligere på aftenen havde kommunalbestyrelsen behandlet et tilsyn af Botilbuddet Bakkehuset. Her blev det blandt andet kritiseret, at beboerne ikke har eget bad og toilet, og at der ikke er gode nok fællesfaciliteter.

– Bakkehuset har fået sønderlemmende kritik for de fysiske forhold. Det kan vi ikke være bekendt.

Han mente, at løsningen kunne være højere skat.

– I SF er vi ikke bange for at dreje på skatteskruen for at gøre det til et bedre Glostrup, sagde Palle Laustrup.

Han sluttede af med at nævne, at Glostrup plejer at have brede budgetforlig i valgår. Det håbede han på, også kom til at ske til næste år.