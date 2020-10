Smittetal er eksploderet i Brøndby

Brøndby er blandt de kommuner, der er allerhårdest ramt af coronavirus. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. I hele landet stiger antallet af nye smittede med coronavirus. Det har fået Regeringen til at indføre nye restriktioner, der blandt andet går ud over idrætslivet. I Brøndby er antallet af nye smittede næsten tredoblet på to uger

Af Robert Hendel

Antallet af coronasmittede i Brøndby er steget med rekordfart i den seneste tid. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Mandag var der konstateret 92 nye smittede på en uge i Brøndby Kommune. Det er mere end en fordobling i forhold til ugen forinden, hvor der blev registreret 45 nye smittetilfælde.

De 92 nye tilfælde svarer til 262 nye smittede per 100.000 indbyggere, og det bringer Brøndby op på tredjepladsen over kommuner med flest nye smittede personer på en uge i forhold til indbyggertallet.

– Vi har møde næsten hver anden dag i sundhedsberedskabet i øjeblikket. Nu kan vi se, hvor smitten er, og derfor kan vi målrette indsatsen mod de områder, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Ifølge borgmesteren er det i de almene boliger, at der er flest smittede.

– Folk bor tæt, især i Brøndby Strand. Derfor er det vigtigt, at vi handler nu, konstaterer Kent Magelund.

Gentager kampagner

Tidligere har kommunen produceret videoer på forskellige sprog. Det vil blive gentaget, og samtidig vil kommunen endnu engang gøre borgerne opmærksomme på tilbuddet om isolationsboliger. Samtidig lancerer kommunen fem plakater, der skal minde borgerne i kommunen om at holde afstand.

– Vi har prøvet at ramme alle grupper i samfundet. Det er lige fra ældre på Gildhøjhjemmet til nogle af de unge spillere fra Brøndby IF, der optræder på dem, fortæller Kent Magelund.

Det er blandt andet de to unge Superliga-profiler, Jesper ’Jobbe’ Lindstrøm og Morten Frendrup, der kommer til at pryde plakaterne og fortælle, hvor vigtigt det er, at folk holder afstand.

– På den måde er det ikke kun en løftet pegefinger, men også en gulerod, for vi vil jo alle sammen godt på stadion igen hurtigst muligt, og det kan vi kun, hvis vi bremser smitten, siger Brøndby-borgmesteren.

Det er dog ikke kun i Brøndby, at det går den gale vej med antallet af personer, som er smittet med coronavirus. Tendensen er den samme i hele landet, hvor der på en uge er konstateret 80 procent flere nye smittede i forhold til ugen før.

Den negative udvikling fik fredag aften statsminister Mette Frederiksen til at bebude yderligere restriktioner i samfundet i et forsøg på at sætte en stopper for smittespredningen. Blandt andet er der fra torsdag den 29. oktober krav om brug af mundbind i butikker, shoppingcentre og andre steder med offentlig adgang som eksempelvis fitnesscentre og biografer.

Rammer idrætten

De nye restriktioner betyder blandt andet også, at forsamlingsforbuddet bliver reduceret fra 50 til 10 personer, og det har betydet, at store dele af idrætten må holde en ufrivillig pause på foreløbig fire uger. Børn og unge under 21 år og eliteidrætsudøvere får lov at fortsætte som hidtil.

Det går blandt andet ud over håndbolden i Brøndby og fodbolden i Glostrup og Vallensbæk. Dansk Håndbold Forbund har suspenderet alle seniorkampe fra 2. Division og ned i foreløbig fire uger, mens Dansk Boldspil-Union har suspenderet alle seniorkampe op til og med Danmarksserien. Volleyballforbundet meddelte tirsdag morgen, at den bedste række fortsætter, mens alle øvrige kampe bliver udsat.

Direktørerne i de tre idrætsforbund udtrykker alle ærgrelse over, at idrætten bliver ramt, men de understreger samtidig, at folkesundheden kommer i første række. Det er Brøndby-borgmesteren enig i.

– Vi kan altid diskutere, hvor grænsen for forsamlingsforbuddet skal gå, men hvis virologerne mener, at det er 10, må vi jo rette os efter det. Det er da ærgerligt, at det så går ud over nogle sportsgrene, men folkesundheden er vigtigst, understreger Kent Magelund og udtrykker fuld opbakning til Regeringens og sundhedsmyndighedernes dispositioner.

Han glæder sig samtidig over, at det er lykkedes at skærme de ældre borgere i kommunen mod coronavirus. I den seneste uge er blot en enkelt person over 70 år testet positiv for den virus, der siden midten af marts har vendt op og ned på danskernes hverdag.