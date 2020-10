Skal Vestegnen være udkantskøbenhavn?

DEBAT.

Af Dennis Baggers Laursen, Nygårds Plads 15, Brøndby

Tak til de ”syv vrede vestegnsborgmestre”, heriblandt Kent Max Magelund, for deres opråb i Politiken den 24. september om at regeringen skal prioritere investeringer i omegnskommunerne, frem for Lynetteholmen og andre prestigeprojekter.

Som borger her i Brøndby kan jeg genkende de problematikker, Kent og de andre fremhæver. Først og fremmest støjproblemerne fra de motorveje, der skærer sig igennem Vestegnen på kryds og tværs som Berlinmure. Jeg har målt decibelniveauet i Brøndbyskoven til at være op til 50.

Forslaget om at overdække disse motorveje, så vi får reduceret støjen og øget fremkommeligheden, finder jeg kærkommen.

Men det mest akutte problem for os borgere på Vestegnen, er den elendige infrastruktur, når det kommer til offentlig transport. Ikke siden Fingerplanen førte S-toget til området i 50’erne og 60’erne, er der investeret i offentlig transport på Vestegnen. Nu er man, efter årtiers snak, endelig gået i gang med Letbanen langs Ring 3. Og det var i dén grad på tide.

Men jeg vil også sige, at Kent og de andre selv kan gøre noget, også på kort sigt. Eksempelvis med Priorparken. Dette industriområde er indhegnet med pigtråd som et andet højsikkerhedsfacilitet, selvom det bare er et helt almindeligt industriområde. Priorparken er en stor barriere, og ved at åbne dette område op, kan man skabe langt bedre fremkommelighed og sammenhængskraft i kommunen.

Et andet eksempel er Vestvolden. Den besluttede cykelbro over jernbanen har man af uransagelige grunde droppet at etablere, og forsømmer derfor det enorme potentiale som supercykelsti, Vestvolden har.

Og så er busnettet i Brøndby slagtet til ukendelighed. Adskillige strækninger er nedlagt. Og buslinje 13, der er den eneste linje, der binder vores tre bydele sammen, kører i weekenden og om aftenen kun én gang i timen.

Derfor håber jeg, at Kent og de øvrige borgmestre her på Vestegnen også selv vil arbejde for at forhindre, at vi bliver ”Udkantskøbenhavn”, ved at prioritere fremkommelighed, cykelstier og højfrekvente busforbindelser højere, end hvad tilfældet er i dag.