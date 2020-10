Siger stop efter valget: Jeg er et andet sted i mit liv nu

Said Mo El Idrissi genopstiller ikke for Radikale Venstre i Brøndby, når der i 2021 er kommunalvalg. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Said Mo El Idrissi er færdig i politik efter næste valg. Han har valgt ikke at stille op igen for Radikale Venstre i 2021. I stedet vil han bruge tid på mere frivilligt arbejde i Brøndby Strand, som hans hjerte banker for

Af Robert Hendel

Når der om et års tid er kommunalvalg i Brøndby, bliver det uden Said Mo El Idrissi (RV) på stemmesedlen.

Radikale Venstres stemme i Brøndbys kommunalbestyrelse har valgt at sige stop, når hans periode udløber den 1. januar 2022.

– Jeg er et andet sted i mit liv, hvor jeg gerne vil prøve nogle andre ting, siger Said Mo El Idrissi, der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved valget i 2017.

Han har været glad for at sidde med rundt om bordet, når de vigtige beslutninger i kommunen har skullet tages, men samtidig mener han, at det af og til har været en hæmsko for ham.

– Jeg har altid været meget aktiv i Brøndby Strand, og på det sidste har jeg holdt mig lidt tilbage, fordi jeg har oplevet, at folk tror, at jeg kun gør det for at score stemmer til næste valg, og det er jo ikke tilfældet, forklarer Said Mo El Idrissi, som kun har positive ting at sige om arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Bedste ven med DF’er

Selvom der har været uenigheder på tværs af partierne, er debatten ifølge Said Mo El Idrissi altid foregået på en sober måde.

– Vi er dog altid gået efter bolden frem for manden. Det er aldrig blevet personligt, fordi vi alle vil Brøndby det bedste, siger han.

I den tid Said Mo El Idrissi har siddet i kommunalbestyrelsen, har han altid kunnet få gode råd fra de øvrige medlemmer, uanset hvilket parti folk måtte komme fra.

– Min bedste ven i kommunalbestyrelsen er Allan Runager fra Dansk Folkeparti. Han lægger ikke skjul på noget som helst. Den tilgang kan jeg godt lide. Han respekterer mig, og jeg respekterer ham, fortæller Said Mo El Idrissi, der ligesom Allan Runager har en stor interesse i motorcykler.

De radikale medlem af Brøndbys kommunalbestyrelse mener, at det fortæller meget om kommunalbestyrelsen, at man godt kan være venner, selvom man er rygende uenig på det politiske plan.

Ballade fylder lidt

Said Mo El Idrissi var indtil december formand for den lokale partiforening. Han blev dog væltet på en ekstraordinær generalforsamling i kølvandet på en række uoverensstemmelser med den lokale folketingskandidat Petar Socevic.

Said Mo El Idrissi og den øvrige bestyrelse ønskede en anden folketingskandidat og havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, men det endte med, at formanden selv blev skiftet ud.

Efter generalforsamlingen, hvor Petar Socevic blandt andet mødte op med bodyguards, kunne Folkebladet afsløre, at Petar Socevic havde afgivet stemmer, selvom han ikke var stemmeberettiget. Petar Socevic havde oplyst partiet om, at han boede i Brøndby, men i virkeligheden boede han i Hellerup.

Det mødte kritik fra netop den detroniserede formand Said Mo El Idrissi, som kaldte det en voldtægt af demokratiet.

– Jeg synes, at vi skal værne om demokratiet og partiet og det system, der gør, at vi kan kalde os et demokratisk land. Og så skal vi slå ned, når nogle af de ting svigter. Og det var vi ikke gode nok til, siger han.

Bagside af medaljen

Petar Socevic meldte sig i januar ud af partiet, og han har efter en periode i Alternativet stiftet partiet Danmark for Alle.

Said Mo El Idrissi ønsker ikke at sige så meget mere om konflikten med Petar Socevic, men han lægger ikke skjul på, at den fylder i baghovedet. Han understreger dog, at han ikke har et problem med de øvrige personer, der var med til at vælte ham.

– Det er folk, jeg stadigvæk hilser på og snakker med i dag. Jeg ved godt, at de ikke gjorde det for at skade mig eller partiet. De havde ikke dårlige intentioner, siger Said Mo El Idrissi.

Den daværende formand lægger ikke skjul på, at han savnede offentlig støtte fra sit bagland. Han fik dog masser af støtteerklæringer privat.

– Der fik jeg oplevet bagsiden af politik på egen krop, og det var ikke rart. Det har helt sikkert været med til at dræbe noget af den energi, jeg havde, da jeg gik ind i politik, siger Said Mo El Idrissi, der oplevede, at både kommunalbestyrelsen og borgerne i kommunen støttede ham 100 procent.

De mange støtteerklæringer var ifølge Said Mo El Idrissi med til at overbevise ham om, at problemet lå et helt andet sted.

Brøndby Strand i fokus

Mærkesagen for Said Mo El Idrissi har hele tiden været udviklingen af Brøndby Strand.

Det kommer ikke til at ændre sig, selvom han ikke længere er med til at tage de overordnede beslutninger. Said Mo El Idrissi vil stadigvæk arbejde for, at Brøndby Strand forbliver et godt sted at bo.

– Fremover bliver det bare som en engageret borger, siger han.

Hjertet banker for bydelen, som han selv bor i.

– Der er en masse frivillige foreninger, hvor jeg helt sikkert kan gøre gavn, siger Said Mo El Idrissi.

For et par uger siden tog han så den endelige beslutning om at stoppe i politik.

– Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk var forberedte på, at jeg ikke ville stille op, så det kommer næppe bag på dem siger han.

Said Mo El Idrissi udelukker dog ikke, at man vil se ham i valgkampen, når Radikale Venstre skal følge de seneste to succesfulde valgresultater fra Europaparlamentsvalget og Folketingsvalget i 2019 op.

– Der er noget at bygge på for Radikale. Vi bør gå efter to mandater til kommunalvalget, siger Said Mo El Idrissi.

Han vil helt sikkert være at finde, når der skal hænges plakater op i forbindelse med valgkampen om et år.

– Jeg har muligvis mistet gnisten ved at sidde i kommunalbestyrelsen, men det betyder ikke, at jeg melder mig ud af partiet. Jeg er stadigvæk radikal, og det vil jeg blive ved med at være, siger Said Mo El Idrissi.