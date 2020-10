Sejr i lokalopgør – måske den sidste kamp i lang tid

Vallensbæk-spillerne fightede hårdt i efterårets sidste kamp. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Vallensbæk IF tog lørdag imod Albertslund IF i en kamp præget af, at der kan gå lang tid, før de to hold får lov at spille fodbold igen

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag var der igen lokalopgør i Vallensbæk, da Albertslund IF kom på besøg i Sjællandsserien.

Aftenen inden havde statsministeren på et pressemøde fortalt, at der bliver lukket for seniorfodbold i de kommende fire uger. I Sjællandsserien betyder det formentlig, at holdene først kommer til at spille kampe igen til foråret.

– Det var en tæt og spændende kamp med to gode fodboldhold, der var kommet for at spille fodbold. Det var også to sultne fodboldhold, der nok godt kunne se, at de ikke kommer til at spille mere i år, siger Christian Pedersen, sportslig ansvarlig i Vallensbæk IF.

Det blev derfor en kamp i et højt tempo, hvilket betød, at Vallensbæk fik brug for hele bænken.

– Jeg tror, det store antal udskiftninger skyldes, der virkelig blev kæmpet i den kamp. Nogle af de spillere vi skifter ud i 2. halvleg spiller normalt 90 minutter, men det siger lidt om det tempo kampen blev spillet i. Det var en hård kamp. Det var en rigtig lokalkamp, siger Christian Pedersen.

Ud over spillerne havde en del tilskuere også valgt at benytte efterårets sidste chance for at se fodbold i Vallensbæk. De har ellers lukket for tilskuere til de seneste kampe, men med krav om, at folk slev tog en campingstol med til at sidde på, kunne de lukke tilskuere ind i det flotte efterårsvejr.

Gode målmænd

Kampen startede dramatisk, da Vallensbæk IF efter cirka otte minutter fik tilkendt et straffespark. Nicholai Sørensen går til pletten, men Albertslunds målmand redder skuddet. Linjevogteren vurderer dog, at målmanden gik ud af målet før sparket og dømmer omspark, hvilket Nicholai Sørensen denne gang sætter i kassen. Det gav efterfølgende lidt drama, da spillerne fra Albertslund ikke var tilfredse med dommen om omspark.

Derefter presser Albertslund på og får scoret til 1-1 fire minutter senere.

– De får erobret en bold på midten af banen og får den spillet over vores venstre side og får den sparket ind, fortæller Christian Pedersen.

Mod slutningen af første halvleg er det Vallensbæk, der igen kommer foran efter et godt gennemspillet angreb, der ender med at Thomas Faurby får scoret.

– Vi synes, vi har spillet godt og bliver enige om at holde fast i anden halvleg, siger Christian Pedersen.

Anden halvleg bølger frem og tilbage. Efterhånden begynder Albertslund at presse mere og mere på, hvilket giver omstillinger den anden vej til Vallensbæk, der måske burde have scoret på en eller to. Kampen ender dog uden flere mål.

– Begge holds målmænd står en god kamp, man kan tilskrive dem, at der ikke blev scoret mere, siger Christian Pedersen.

Ud over spillerne kan dommeren også se ind i en pause, hvilket måske kan have medvirket til, at han lagde over otte minutter til kampen.