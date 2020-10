Sådan holder du altid dit hjem rent og pænt

SPONSORERET INDHOLD: Der er mange grunde til at ville holde sit hjem pænt og rent. Måske har du et familiemedlem, som har støvallergi, måske er du typen, som ofte får mange besøg af uventede gæster, eller måske ønsker du blot, at dine omgivelser er rene og pæne.

Lige gyldigt hvilken type du er, så er der også flere fordele ved at holde ens hjem rent og pænt. Eksempelvis mindsker man chancen for sygdom, man får mere mentalt overskud af mindre rod, og ofte kan rengøring fungere som et slags frirum i en travl hverdag. Er det noget, du ønsker at få gavn af, men er du i tvivl om, hvordan du kan holde dit hjem rent og pænt i en travl hverdag – så bliv meget klogere på det ved at læse med her.

Tænk ikke for meget over tingene – bare gør det

Det er altid nemmere at smide sine sko udenfor skoskabet, sætte sin tallerken på bordet i stedet for i opvaskemaskinen samt at undlade at folde sit nyvaskede tøj. Ofte virker rengøringen og oprydningen uoverskueligt, fordi man tænker for meget over tingene. Hvis du i stedet stopper med at tænke på, hvor træls det er, og hvor lang tid det tager og bare gør tingene, så vil du opleve, at du undgår de negative tanker og samtidigt får et pænere og renere hjem. Eventuelt kan du bruge oprydningen som en pause fra en hjemmearbejdsdag.

Brug 1-2 timer om ugen på at gøre huset hovedrent

Der kan være mange definitioner på hovedrengøring, og du vælger naturligvis også selv, hvor meget du ønsker at gå i dybden med rengøringen. Dog kan du tage meget af skidtet i opløbet, hvis du regelmæssigt fjerner det. På den måde er der ikke noget, der får lov til at sidde og bygge sig op, og når du kommer ind i en rutine, vil rengøring ikke længere være en træls tjans men i stedet noget, du glæder dig til, da følelsen efter er ubeskrivelig. Gør ordentligt rent med en god støvsuger så du ikke behøver at bruge lang tid på støvsugningen. Der findes mange gode modeller på markedet, og du kan hurtigt finde ud af, hvilken model der passer bedst ind i dit hjem.

Uddel opgaverne

Bor I mange sammen, vil huset og tingene automatisk blive mere beskidte, end hvis man blot boede alene. Når der er flere om at gøre tingene og huset beskidt, er det også kun fair, at rengøringstjansen uddeles, så der er nogen, der tager opvasken, og andre der står for at støvsuge eller vaske gulv. På den måde kan I løfte i flok, hjælpe hinanden i fællesskab og lære hinanden mere om, hvordan man samarbejder. Der er altså flere goder ved at uddele opgaverne. Når I sammen gør rent, vil det også gå hurtigere, og I kan forkæle jer selv bagefter med en god film, en gåtur eller noget helt tredje, hvor I bruger noget kvalitetstid sammen, som ellers kan være svært at finde tid til i en travl hverdag.