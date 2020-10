Priser til erhvervslivet

Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, talte om, hvad vi skal leve af i fremtiden. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Torsdag eftermiddag blev årets erhvervspriser endelig uddelt. De gik alle tre til virksomheder, der har andre virksomheder som kunder

Af Robert Hendel

Hvert år uddeler Erhvervssammenslutningen tre erhvervspriser i forbindelse med deres generalforsamling. I år blev generalforsamlingen dog holdt i foråret under corona-nedlukningen med meget få deltagere, så der blev der ikke uddelt nogen priser. Det gjorde der i stedet i torsdags ved en ceremoni på Vallensbæk Rådhus.

Der var kun plads til 50 mennesker til arrangementet. Til gengæld var der mulighed for at følge det hele online.

Før prisuddelingen var Brian Mikkelsen forbi for at tale om, hvad vi skal leve af i fremtiden. Han sagde blandt andet, at corona-krisen har vist, at den offentlige og private sektor ikke er hinandens modsætninger men hinandens forudsætninger.

– Vi prøver at mobilisere, at det ikke er et os og dem, men et vi, sagde han – og kom med en lille stikpille til sin gamle ven, Henrik Rasmussen. Brian Mikkelsen mente nemlig ikke, at der var en stor nok andel af opgaverne i Vallensbæk Kommune, der blev konkurrenceudsat.

Tog chancen

Erhvervssammenslutningen dækker fire kommuner, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund. De fire kommuner skiftes til at være værter for prisuddelingen og uddele prisen til en virksomhed i kommunen. I år var det Vallensbæks tur.

– Heldigvis er det sådan i Vallensbæk, at der er mange virksomheder, der gør det rigtig godt. Da jeg blev borgmester i Vallensbæk for over ti år siden, fik jeg at vide, at Vallensbæk får aldrig et erhvervsliv. I dag har Vallensbæk faktisk et rigtig sundt erhvervsliv. Derfor var det også rigtig svært at vælge en virksomhed, som skulle have årets erhvervspris. Vores erhvervschef og jeg har været rundt at besøge en masse virksomheder, og jeg må blankt erkende, at vi blev overraskede over, hvor mange fantastiske virksomheder, der er, sagde borgmester Henrik Rasmussen.

Vinderen af årets erhvervspris blev Flexkapacitet. Flexkapacitet har eksisteret siden 1992. Virksomhedens 13 medarbejdere varetager en fuld palette af administrative ydelser fra regnskab over ordrebehandling til komplet sekretariat for mere end 200 virksomheder i hele landet.

– Der er en virksomhed, som jeg næsten kan huske startede i kommunen. Den har fyldt meget i Erhvervssammenslutningen, der har været repræsenteret i bestyrelsen. Drevet af en ildsjæl, som sagde ’jeg har en rigtig god idé’ og lagde hænderne på kogepladen, sagde Henrik Rasmussen.

Ung og energisk

Iværksætterprisen blev overrakt af Jens Kærgaard Sørensen, præsident i Glostrup Vestegnen Rotary. Modtageren var Gapacity ved Henrik Nielsen.

– Motivationen er Henriks aktive erhvervskarriere i Vallensbæk som selvstændig iværksætter og rådgiver for store, internationale virksomheder. Henrik har en stærk passion for koncept- og markedsudvikling indenfor finansielle tjenester, e-handel og detailhandel, sagde Jens Kærgaard Sørensen.

Den sidste pris var Ungdomsprisen, der blev overrakt af Søren Herskind, relation manager i Danske Bank til Magnus Rørby, der arbejder i FrokostExpressen. Han læste højt fra indstillingen.

– Vi sætter stor pris på Magnus. Han sætter aldrig spørgsmålstegn ved de arbejdsopgaver, vi præsenterer for ham og han er meget engageret i de opgaver, der kommer. Han møder altid før tid og er altid den sidste, der skal sendes hjem. Magnus har et kæmpe gåpåmod, der inspirer resten af afdelingen.

Hvis man spørger resten af kollegaerne, vil de alle sige, at Magnus er den helt rigtige modtager af et klap på skulderen og en økonomisk anerkendelse, læste han.

Magnus Rørby er 20 år gammel og selvfølgelig stolt af prisen.

– Jeg synes FrokostExpressen er et mega fedt sted med gode mennesker. Så vil jeg gerne gøre en ekstra indsats, så alle har det lidt nemmere, sagde han.