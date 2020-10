Politisk plat? – ikke jeg

DEBAT. &nbp;

Det er helt korrekt, at Vallensbæk Kommune for 2021 har fået en ramme fra indenrigsministeriet til en skattestigning. Og dermed er det også klart, at man ikke bare kan hæve skatten yderligere uden sanktioner. Heri har Kenneth Kristensen Berth ret. Med skattestigningen i Vallensbæk er budgettet så på plads for 2021, men der ligger jo fortsat penge, der skal findes, og det skal de kommende budgetter så gøre.

Det kan så ske ved enten at få lov til at hæve skatten yderligere, hvilket måske vil blive sværere. Der er dog kommuner, der har hævet skatten mere end de måtte – og de må så betale sanktionen fra staten.

Alternativet er, at vi kan finde besparelser, eller vi kan få flere borgere til kommunen.

Forslag til besparelser har jeg ikke set nogen af fra Dansk Folkeparti, hvorfor der så kun er den ene mulighed tilbage, nemlig at fordele udgifterne på nogle flere. Udgifter, der ikke kommer borgere i Vallensbæk til gode, men skal sendes til andre kommune.

Da Kenneth Kristensen Berth ikke mener, vi kan lave skatteforhøjelser, ikke kommer med besparelsesforslag og ikke ønsker at vi får flere indbyggere (fordi vi jo risikerer, at nogen af dem ikke ser ud som Kenneth Kristensen Berth) så kan man konstatere, at DF simpelthen ikke adresserer, at der jo skal findes finansiering.

På den baggrund synes jeg faktisk ikke det er rimeligt at beskylde mig for at drive politisk plat.

Det er fint for mig, at DF har den budgettilgang, at den hviler på de beslutninger andre har taget tidligere. Og så er det jo godt, at andre har taget de beslutninger, der skal til for at få økonomiens ender til at mødes.