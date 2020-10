Pistol kostede fem års fængsel og udvisning af Danmark

En 39-årig mand skal fem år i fængsel og derefter udvises af Danmark for tre gange besiddelse af pistol. Arkivfoto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Retten i Glostrup har idømt en 39-årig mand fem års fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark for bestandigt for besiddelse af en pistol

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 2. September 2019 blev en 39-årig mand anholdt i Vallensbæk. Han var i besiddelse af en pistol, hvor der sad et magasin med seks skarpe patroner.

Da han i sidste uge sad på anklagebænken i Retten i Glostrup, var det tredje gang, at han blev dømt for at have været i besiddelse af skydevåben. Det takserede retten til fem års fængsel og en udvisning af Danmark for bestandigt.

At det er sket to gange før, var en del af rettens begrundelse for straffen:

– Når man hele tre gange bliver dømt for den samme alvorlige forbrydelse, så skal det have konsekvenser. Det er i det lys, man skal se både fængselsstraffen og ikke mindst udvisningen, siger specialanklager Bo Bjerregaard der førte sagen.

Han roser politiets indsats i sagen.

– Den nu dømte blev anholdt, fordi politiet i forvejen efterforskede imod ham i en anden sag – og der er grund til at rose den meget omfattende efterforskning, der ligger bag dette sagskompleks, siger Bo Bjerregaard.

Den dømte tog sig betænkningstid i forhold til anke.