Personlige fejl kostede point i mål-orgie

Ejby IF 1968 fik sat tre mål ind, men måtte gå fra banen med et nederlag i lørdagens udekamp mod Orient GI. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Opgøret mellem Orient GI og Ejby IF 1968 bød på hele ni mål. Gæsterne måtte dog tage hjem fra Rødovre uden point

Af Robert Hendel

Ejby IF 1968 har hårdt brug for point, hvis holdet skal fastholde en tilværelse i Serie 2.

Lørdag tog Orient GI imod Ejby-spillerne, da de gæstede Rødovre i et målrigt opgør, der desværre for Ejby faldt ud til hjemmeholdets fordel.

Selvom det ikke er gået, som man kunne havde håbet, gik Ejby-spillerne på banen med en tro på, at kampen mod Orient GI skulle være et vendepunkt.

Ejby kom dog hurtigt bagud. Efter fem minutters spil stod den 2-0 til hjemmeholdet. 18 minutter senere havde Andreas Rasmussen og Martin Kristoffersen bragt balance i målregnskabet, og de to hold gik til pause med to mål hver.

Efter pausen kom Ejby atter i modvind. 10 minutter inde i anden halvleg bragte Frederik Henriksen hjemmeholdet i front med 3-2, men Ejby kæmpede videre, og fem minutter senere kunne gæsterne udligne til 3-3 efter et flot angreb.

Den stilling holdt blot 10 minutter, og så faldt Ejby sammen. På 18 minutter fik hjemmeholdet lukket kampen med tre scoringer til slutresultatet 6-3.

– Desværre går det slet ikke Ejby IF 68’s vej for tiden, og det meste er selvforskyldt. Vi rager alt for mange åndsvage gule kort til os så, vi spiller i undertal alt for længe, og det koster alt for mange kræfter, siger Per Colding, der er formand for Ejby IF 1968.

Lørdag den 3. oktober skal Ejby endnu engang forsøge at hive en sejr hjem, når Grønne Stjerne gæster J Tech Arena.

– Arbejdshandskerne skal findes frem, humøret skal holdes højt og der skal rykkes en smule tættere sammen i bussen, siger Per Colding.

Ejby ligger lige nu nummer 11 i tabellen med fire point for seks kampe.