Personlige fejl afgjorde topopgør

Nanna Christiansen og resten af Brøndby-mandskabet måtte lørdag tage hjem fra Hjørring med et nederlag på 3-1. Foto: Robert Hendel

SPORT. Tre personlige fejl kostede Brøndbys fodboldkvinder det andet nederlag i sæsonen, da de besøgte ærkerivalerne fra Fortuna Hjørring, der samtidig blev lukket ind i kampen om at vinde grundspillet i Gjensidige Kvindeliga

Af Robert Hendel

Tre store fejl blev udslagsgivende i lørdagens topopgør i Gjensidige Kvindeliga, da Brøndbys fodboldkvinder besøgte de evige rivaler Fortuna Hjørring.

Gæsterne fra Brøndby havde muligheden for at hægte Fortuna Hjørring af i kampen om at vinde grundspillet i Gjensidige Kvindeliga. Det krævede en sejr på i Hjørring, hvor Brøndby ikke har vundet siden 19. november 2016.

Det var dog Fortuna Hjørring, som fik den bedste start på opgøret. Efter knap 14 minutters spil udnyttede hjemmeholdets Olivia Møller Holdt en kæmpe brøler på Brøndbys banehalvdel. Kamilla Karlsen kiksede en aflevering til Theresa Eslund, der endte hos Olivia Møller Holdt, som driblede sig fri på kanten af Brøndbys straffesparksfelt og med et fladt skud sikkert udplacerede Katrine Abel i Brøndby-buret.

Hjemmeholdet fortsatte presset på Brøndby, der sjældent vandt duellerne på midten af banen, men gæsterne red stormen af og var tæt på at udligne seks minutter før pausen. Agnete Nielsen kiksede dog førsteberøringen, da hun blev spillet fri i dybden, og derfor måtte hun og Brøndby gå til pause vel vidende, at de ikke havde lavet mål i fem halvlege i træk.

Tre fatale minutter

Brøndby-træner Per Nielsen benyttede pausen til at skifte Kamilla Karlsen og Theresa Eslund ud med Pernille Larsen og Frederikke Lindhardt. Lige lidt hjalp det dog. 10 minutter senere var opgøret reelt lukket.

Efter syv minutters spil af anden halvleg begik Brøndby-defensiven endnu en stor fejl, og det udnyttede hjemmeholdet kynisk.

Et frispark fra Fortuna Hjørrings venstreside strøg ind i feltet og blev headet på tværs fra Karen Holmgaard til en helt fri Victoria Frances Bruce, der let og umarkeret kunne ekspedere bolden i mål fra klos hold. Tre minutter senere blundede Brøndby-forsvaret igen, da et indlæg fra nordjydernes venstre side endte for fødderne af en helt fri Sara Thrige. Hun svigtede ikke foran det næsten tomme mål, og så var Fortuna Hjørring foran med 3-0.

Brøndby forsøgte efter målet til 3-0 at lægge et pres på hjemmeholdet, men det kneb med at komme til de helt store chancer. Det blev heller ikke lettere for Per Nielsens tropper, da midtbaneslideren Freja Abildå 11 minutter før tid ufrivilligt måtte bæres fra banen efter en nærkamp midt på banen. Hun blev efter kampen kørt til behandling på sygehuset i Hjørring.

Fik hul på bylden

Brøndby fik dog langt om længe sat en stopper for måltørken, da Agnete Nielsen kom på tavlen kort før tid. Et indlæg fra Josefine Hasbo blev clearet af Fortuna-forsvaret lige ud til en helt fri Agnete Nielsen, der bankede bolden ind bag Thisgaard i hjemmeholdets mål.

Kort efter var Josefine Hasbo tæt på at komme på tavlen, men hun måtte se sit forsøg afværget af træværket, og Frederikke Lindhardt kom lige akkurat for sent til returbolden. Brøndby måtte derfor gå fra banen med et nederlag på 3-1, og dermed er det første gang i 18 år, at Brøndby spiller tre kampe i træk i ligaen uden at få en sejr.

Med nederlaget er Brøndbys forspring til Fortuna Hjørring skrumpet fra ni til et point på tre spillerunder, mens HB Køge nu har muligheden for at overtage førstepladsen med en sejr over FC Thy – ThistedQ søndag eftermiddag. Nederlaget betyder også, at Brøndby-kvinderne kan blive afhængige af, at Fortuna Hjørring tager point fra HB Køge i den sidste kamp i grundspillet, hvis de blå-gule skal ligge nummer ét, når slutspillet går i gang til foråret.

Der resterer to kampe af grundspillet, hvor Brøndby i næste runde får besøg af AGF på lørdag den 7. november.