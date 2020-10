På sporet igen: Fik vigtig sejr i bundstriden

Ejby IF 1968 fik i weekenden tre vigtige point i udekampen mod Rosenhøj Boldklub. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Ejby IF 1968 fik brudt den dårlige stime og sejrede på udebane i bundopgøret mod Rosenhøj Boldklub

Af Robert Hendel

Det var et direkte opgør om at vriste sig fri af bunden, da Ejby IF 1968 i weekenden var på besøg hos Rosenhøj Boldklub i Hvidovre.

Gæsterne skulle forsøge at rejse sig oven på det store sammenbrud i sidste uges opgør mod Orient GI. Hjemmholdet kom derimod med en frisk sejr i bagagen mod et af de andre bundhold, B.77.

Planen var klar for de rød-hvide fra Ejby. Holdet skulle stå kompakt, holde aftalerne og kæmpe i alle 90 minutter.

Andreas Rasmussen bragte gæsterne foran, og der begyndte at brede sig en tro på, at tingene nok skulle vende. Ejby-spillerne begyndte dog at slække på kommunikationen, og det blev straffet af hjemmeholdet efter 25 minutters spil.

Udligningen gav uro i Ejby-lejren, men stormen blev reddet af frem mod pausefløjtet.

Fra anden halvlegs start kom Ejby under yderligere pres, og hjemmeholdet udnyttet overtaget til at bringe sig foran med 2-1.

Ejby gav dog ikke op, og Simon Sørensen fik udlignet hjemmeholdets føring, mens Marcus Dose Lindegaard fem minutter før slutfløjtet sørgede for, at at gæsterne kunne tage alle tre point med til den nordlige ende af Glostrup.

Sejren betyder, at Ejby nu har syv point i otte kampe, to point færre end Glostrup på ottendepladsen, der har spillet én kamp mere.

I næste uge skal Ejby møde endnu et bundhold på udebane, hvor B.77 er vært i Rødovre.