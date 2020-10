Bygger et andet sted: Vandgrunden overlever

Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC og Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk, er blevet enige om en ny samarbejdsaftale, der giver mulighed for både en ny uddannelsesinstitution og boliger.

VALLENSBÆK. I foråret startede politikerne i Vallensbæk en proces, der kunne have ført til byggeri på Vandgrunden. Nu er der fundet en anden løsning. Vestegnens HF og VUC bliver revet ned, og der bliver bygget ekstra højt på grunden

Af Jesper Ernst Henriksen

Nordporten bliver navnet på et stort nyt projekt i Vallensbæk Nord på grunden, hvor Vestegnens HF og VUC ligger i dag – populært kaldet VUC-grunden. De gamle og utidssvarende bygninger, som Vestegnens HF og VUC i dag benytter skal rives ned.

I stedet skal skolen have nogle nye lidt mindre bygninger, der skal være en daginstitution, seniorboliger, ungdomsboliger og almindelige lejligheder til familier. Samlet set kan der ifølge Folkebladets oplysninger bygges omkring 40.000 kvadratmeter.

Det er essensen i en aftale mellem Vallensbæk Kommune og Vestegnens HF og VUC, som blev godkendt af Konservative og Socialdemokratiet på seneste møde i Økonomiudvalget.

– Vi udvikler et nyt spændende kvarter, hvor der bliver en helt nybygget uddannelsesinstitution, som kommer til at stå som et fyrtårn for Vallensbæk, siger borgmester Henrik Rasmussen.

– Jeg synes, det ser flot ud. Det er en forudsætning for, at vi kan få vores økonomi til at hænge sammen, siger Søren Wiborg (S).

Vandgrunden bevares

I foråret tog politikerne i Vallensbæk de første skridt i det, der kunne blive til planer om byggeri på den såkaldte Vandgrunden lige ved siden af VUC-grunden. Gevinsten fra dette salg skulle bruges på at gøre området langs Horsestien til et grønt strøg ligesom området langs den sydligste del af Vallensbæk Torvevej. Nu er planen i stedet, at byggeretten fra Vandgrunden sælges, så der kan bygges højere på VUC-grunden end ellers planlagt. Dermed bliver Vandgrunden bevaret.

– Det har betydning, at Vandgrunden bliver reddet. Det har ligget i kortene i længere tid. Den her aftale er jo ikke lige kommet på plads, det tager lang tid at indgå sådan en aftale, siger Søren Wiborg.

Der har været en del folkelig modstand mod byggeri på Vandgrunden.

– Den folkelige modstand har ikke været afgørende. Selvfølgelig har det gjort indtryk, at nogle har været imod det. Det har aldrig været meningen, at der skulle bygges på den grund, den har været brugt i en forhandling, som vi ser det, siger Søren Wiborg.

Bevares hvordan?

Dansk Folkeparti stemte imod aftalen. Selvom der ikke er lagt op til byggeri på selve vandgrunden, frygter de, at byggeriet vil fjerne noget af vandgrundens charme.

– Min bekymring er, at man vil fjerne nogle af træerne mod nord. Sagen er den, at byggeri, der har vandudsigt, det er betydeligt mere værd, end byggeri, der har udsigt til en masse træer. Der vil være nogle medarbejdere fra Industriens Pension, der vil sidde og tænke: ’Hvis vi nu lige fjerner alle de der træer, så har vi vandudsigt.’ Men så er det ikke en lukket oase længere. Så er det en vandgrund med udsigt til et boligbyggeri, siger Kenneth Kristensen Berth.

Han er derudover bekymret for antallet af nye borgere i kommunen.

– Jeg har spurgt, hvor mange borgere det er. Det er et sted mellem 1200 og 1500 nye borgere. Det skal lægges oven i de 3000 til 3500, som der allerede er planlagt. Det betyder, vi nærmer os 5000. Det er en stigning på en tredjedel frem til 2024. Det er helt vildt at få så mange flere borgere til en lille kommune over så kort en årrække. Det vil køre helt af sporet, siger han.

Han har netop skrevet under på et budgetforlig, der forudsætter flere borgere i kommunen. Han mener dog, at den forudsætning er opfyldt med de boligprojekter, der allerede er vedtaget.

– Jeg kan jo ikke lave et budget med andre vilkår, end de som er vedtaget. Jeg kan ikke se bort fra udligningsreformen. Hvis der var tale om rækkehuse eller villaer, så ville vi ikke have noget imod det. Vi sagde også OK til rækkehusene omkring Kløvervænget, siger han.

Samarbejde

VUC ejer selv grunden, som skolen ligger på. VUC har gennem nogen tid været i forhandlinger med Industriens Pension om at sælge VUC-grunden til Industriens Pension med henblik på at udbygge området med etageboliger og tilhørende infrastruktur, samtidig med at VUC kan bygge en ny skole på grunden.

Nu skal Vallensbæk Kommune forhandle med Industriens Pension om vilkårene for overtagelse af byggeretten fra kommunen. Kommunen er dog underlagt regler, der som udgangspunkt betyder, at grunden skal sælges i et offentligt udbud. Under alle omstændigheder skal grunden sælges til markedsprisen.

Derudover er der en længere proces med vedtagelse af ny kommuneplan og lokalplan, hvor der undervejs vil være flere offentlige høringer.

– VUC og Vallensbæk Kommune har længe forhandlet om projektet, og vi er nu nået til en fælles overensstemmelse. Udover en ny skole til VUC og boliger til familier og seniorer, giver det rigtig god mening med ungdomsboliger tæt på en uddannelsesinstitution. Den store mangfoldighed af boligtyper vil være med til at skabe en rigtig spændende bydel, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Socialdemokratiet har tidligere været meget opmærksomme på, at nye seniorboliger skulle være til at betale for den brede befolkning. Det er der ikke stillet krav om i den nye aftale.

– Hvis vi skulle have solgt grundene, kunne vi have stillet krav til, hvem der køber grundene og hvad der skal ske på grundene. Når det ikke er os, der sælger VUC-grunden, så er det lidt vanskeligt at stille krav. Vi har forstået, at der kommer en kombination af lejelejligheder og ejerlejligheder. Lige nu ser det ud til, at det bliver Industriens Pension, der køber det. Det skulle gerne betyde, at det er nogle fornuftige lejere, der kommer ind, siger Søren Wiborg.