Nye natteravne på vej

GLOSTRUP. En lille gruppe borgere er ved at starte en lokalafdeling af natteravnene op i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Det, der startede som et opslag på Facebook for få uger siden, er nu ved at udvikle sig til en ny lokalafdeling af Natteravnene i Glostrup. Efter opslsget satte for Glostrup-borgere sig sammen for at få startet lokalafdelingen.

Allerede den 28. September var der første informationsmøde i fritidscenteret med deltagelse af en konsulent fra Natteravnenes landsforening.

Initiativtagerne håber, at den første tur for natteravnene i Glostrup kan blive gået allerede i starten af november. Ifølge initiativtagerne har 32 personer vist interesse for at komme med i en ny forening.