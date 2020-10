Ny lokal formand i ungdomsparti

Joachim Overgaard Andersen, Magnus Galle Windahl, Nina Sørup, Emil Pelle og Sarah Larsen er den nye bestyrelse i Radikal Ungdom Vestegnen.

HELE OMRÅDET. Nina Sørup har boet hele sit liv i Vallensbæk og blev student fra Brøndby Gymnasium. Nu er hun blevet formand for Radikal Ungdom Vestegnen, der går et travlt 2021 i møde

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag den 16/9 holdt Radikal Ungdom Vestegnen generalforsamling. Her skulle vælges nyt formandskab og ny bestyrelse.

På generalforsamlingen valgte den siddende formand Milan Osaigoh at træde tilbage, og Nina Sørup blev valgt som ny forperson. Nina har boet hele sit liv i Vallensbæk og blev i juni student fra Brøndby Gymnasium.

– Radikal Ungdom Vestegnen har kun været aktiv i et år, men vi har allerede holdt en lang række arrangementer, og vi har oplevet en stor medlemstilvækst, fortæller Nina.

– Jeg er derfor utrolig glad for at være blevet valgt, da jeg ser et stort potentiale i foreningen, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for at drive foreningen endnu mere fremad.

Klar til to valg

Der venter et travlt år for Radikal Ungdom Vestegnen. Allerede til januar bliver der afholdt skolevalg på landets folkeskoler. Her er det et klart mål, at partiet skal ud til så mange debatter på lokale skoler som muligt.

– Vi skal sætte fokus på Radikal Ungdoms mærkesager: klima, uddannelse og en fair integrationspolitik. Men for mig handler det også om, at vise eleverne i folkeskolen, at politik kan være spændende, at det nytter at engagere sig i vores samfund, fortæller den nye forperson.

I 2021 er der også kommunalvalg, og her skal Radikale Ungdom Vestegnen naturligvis ud og bakke op om partiets lokale kandidater. Men ud over arbejdet med deres egen lokalforening vil Nina og Radikal Ungdom også arbejde på et stærkt tværpolitisk samarbejde med de andre ungdomspartier.

– Til kommunalvalget bliver det vigtigt at vise, at de unge også har en stemme. Og det bliver trods alt nemmere, når vi står sammen, lyder det fra den nyvalgte forperson Nina Sørup.