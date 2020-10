DEBAT.

Af Jan Høgskilde (K), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Naturligvis er det de fremmedes skyld. Det er i hvert fald, hvad man kan udlede af Kenneth Kristensen Berths læserbrev i Folkebladet 30. september. Men nej Kenneth, det er ikke deres skyld, at Vallensbæk skal aflevere 29,1 mio. kr. i kommunal udligning – den regning skyldes Socialdemokratiet, Venstre og de to øvrige aftalepartier.

Jeg kan forstå, at Kenneth mener, jeg ikke har forstået udligningsreformen og dens virkning – det tror jeg nu jeg har – til gengæld er jeg kommet i alvorlig tvivl om, hvorvidt Kenneth ved, hvilken budgetaftale, han skrev under på? Jeg troede hele aftalen var læst? Men åbenbart ikke bemærkningerne til aftalen, hvor det slås fast, at forudsætningerne for at skatten ikke skal stige mere end de 0,5% ganske simpelt er en videre udvikling af kommunen.

Den indgåede budgetaftale finder godt 15 mio. kr. at de 29,1 mio. kr. der skal findes på grund af reformen, der så skal sende penge videre til kommuner ledet af S og V. Men jeg forstår, at vi i stedet skal stramme ballerne?! Er det nok en skattestigning der venter? Eller er det besparelser DF her tænker på?

– Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at vide det og med mig borgerne i Vallensbæk. Jeg kan i hvert fald konstatere, at der ikke kom et eneste forslag til besparelser fra DF til årets budgetforlig.

Jeg finder den udskamning af en enkelt borgergruppe urimelig. Mange køber deres lejlighed, rækkehus eller villa og det kan kun lade sig gøre om man arbejder og betaler skat. Og jeg har faktisk ikke hørt en eneste ejer af en ejendom, der indtil nu har sagt nej, når den potentielle køber ikke havde blå øjne. Tilsvarende er de boliger der bygges jo ikke de billigste – det kan ikke lade sig gøre, når der bygges nyt.

Det Kenneth gør er at rette smed for bager, hvor den virkelige synder er lige præcis Venstre og Socialdemokratiet. Det er der skytset skal rettes og ikke bare en befolkningsgruppe. Og så ser jeg frem til at få klarhed over om det er højere skat eller besparelser DF synes borgerne i Vallensbæk skal have.