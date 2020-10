Nærmer sig toppen af rækken

Glostrup FK fik et vigtigt point på vejen mod toppen af Sjællandsseriens Pulje 1, da holdet fik 3-3 i Hørsholm. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Glostrup FK sikrede sig i sidste minut point, da holdet torsdag fik uafgjort i den svære udekamp mod Hørsholm-Usserød IK, der topper rækken. Med det ene point rykker Glostrup FK op på tredjepladsen

Af Robert Hendel

Det så sort i første halvleg i Hørsholm Idrætspark torsdag aften.

Her var Glostrup FK på besøg hos ubesejrede Hørsholm-Usserød IK, der allerede efter fem minutters spil havde sendt bolden i gæsternes mål to gange. Jonas Horup Damkjær fik dog bragt Glostrup FK ind i kampen igen ni minutter senere, og det lykkedes at holde den stilling frem til pausen.

I anden halvleg kom Glostrup-spillerne langt bedre med i kampen, og 17 minutter inde i halvlegen fik gæsterne udlignet ved Nikolaos Bøgvald Larsen.

Glostrup kom dog bagud endnu engang, da dommer Steen Jensen pegede på 11 meter-pletten fem minutter før slutfløjtet. Det udnyttede hjemmeholdets Joakim Nørgaard Dam til at bringe Hørsholm-Usserød IK foran med 3-2.

Scoringen slog ikke gæsterne fra Glostrup FK ud af kurs. De jagtede en udligning i slutfasen, og i overtiden kneb markeringerne i hjemmeholdets forsvar. Det udnyttede den tidligere U-landsholdsspiller Kristian Julius Lauritzen, da han sneg sig ind i Hørsholm-Usserøds straffesparksfelt og sendte det udlignende mål i kassen til 3-3, der også blev kampens resultat.

Målscoreren til 3-3 var tilfreds med pointet, men spillet på banen var han knap så imponeret over.

– Vi møder et super godt hold, hvor det er tydeligt at de har spillet sammen mange år. Første halvleg behøver ingen kommentarer fra min side af, for vi bliver kørt ud af brættet, fortæller Kristian Julius Lauritzen til Folkebladet.

Der er dog alligevel nogle positive ting, som målscoreren tager med videre til de næste kampe.

– Det var en dårlig kamp fra vores side, men vi tror på hinanden og projekt Glostrup, og netop vores sammenhold gør, at vi slutter i toppen i år, siger Kristian Julius Lauritzen.

Det ene point betyder, at Glostrup kravler op på tredjepladsen i tabellen. Holdet har dog spillet flere kampe end de nærmeste forfølgere, som begge spiller i weekenden.