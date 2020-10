Mere vild natur i Brøndby

Vagn Kjær-Hansen. Arkivfoto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Vi har meget natur i Brøndby, men der er brug for mere. For bier, sommerfugle, insekter og smådyr bliver stadig færre og færre.

En græsplæne er ikke særlig meget natur. Den er tilpasset menneskers behov og ikke naturens. Der skal nok ikke vokse knæhøjt ukrudt mellem fortovet og cykelstien midt i vores by, men lidt længere væk fra vejen kan naturen godt få lov til at udfolde sig mere naturligt.

Det kommer vi til at se mere af i Brøndby Kommune. Det står nu i kommunens strategi Brøndby 2030, som kommunalbestyrelsen er enige om: ”Naturen og de grønne områder er mere vilde og varierede i 2030”.

Det er vigtigt for klodens fremtid. En græsplæne er unaturligt ensartet. I et vildtvoksende areal kan mange flere dyr og planter leve, og det er efterhånden let at se nødvendigheden af. Smådyr, insekter og fugle er også vigtige i naturens kredsløb, og de skal have steder at leve for ikke at forsvinde.

Vi ser også flere og flere private haver, hvor naturen får lov at eksistere side om side med os mennesker. Det kan den sagtens, også uden at vi skal opgive vores terrasse og græsplænen – men de skal naturligvis ikke tage al pladsen. Vi kan sagtens være her sammen med naturen og dyrene.