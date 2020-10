Mere guld til pokalskabet: Kravlegårdens IF vinder Asfaltliga

Kravegårdens IF vandt årets udgave af Ombold AsfaltLiga. Foto: Ombold.dk

SPORT. Kravlegårdens IF gjorde rent bord i finalerunden af Asfaltliga og kan derfor føje endnu et sæt guldmedaljer til den i forvejen store samling af trofæer

Af Robert Hendel

Der var spænding til det sidste ved finalerunderne i AsfaltLiga Hovedstaden, der blev spillet onsdag eftermiddag i Valby.

AsfaltLiga er de hjemløses og udsattes svar på Superligaen og består af hold fra både herberger og væresteder, som spiller kampe hver anden onsdag på parkeringspladsen ved Boldklubben Frems anlæg.

Inden årets finalrunder lå Kravlegårdens IF på andenpladsen med to point op til Krammeholdet på førstepladsen. Holdet fra Brøndbyøster gjorde dog rent bord i sæsonens sidste runde af AsfaltLiga Hovedstaden og sluttede dermed førstepladsen i turneringen.

Triumfen kom blandt andet i hus via en sejr på 5-3 over Krammeholdet, som er et hold sammensat af spillere, der tidligere har været udsatte eller boet på et herberg.

– Denne pokal var vigtig for holdet, men også for sammenholdet i Kravlegården generelt, da vi har haft store udfordringer i 2020, fortæller Per Kleveland, der er næstformand i Kravlegårdens IF.

Udbruddet med coronavirus betød blandt andet, at kommunen lukkede stedet ned i en periode. Samtidig står stedet med udsigt til at skulle flytte, da der er saneringsplaner for Nygårds Plads 1, hvor Kravlegården lige nu holder til. Og for at gøre ondt værre blev en af Kravlegårdens brugere i slutningen af september ved Retten i Glostrup idømt seks års fængsel for et drabsforsøg på en anden bruger af værestedet.

Kravlegården glæder sig derfor ekstra meget over sejren i årets AsfaltLiga. Værestedets fodboldstolthed kan nu gå på vinterpause med udsigt til at skulle spille med om Sjællandsmesterskabet i marts, hvis coronasituationen ellers tillader det.