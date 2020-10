Med 1.A på natur-tur

Krible-krable-dyrene studeres med lup.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Skoles 1.A var en af de første klasser til at prøve en af de nye naturvogne, der skal få børnene mere ud i nærområdet for at opleve naturen og dyrelivet

Af Jesper Ernst Henriksen

’Her er et dyr! Hvad er det for en?’ lyder det begejstret fra en pige, der står i vand til knæene iført waders. Med et net har hun fanget en sprællende lille sort tingest, som børnene ved fælles hjælp – og med en oversigt over insekter – får identificeret som en skorpionstæge.

Børnene er på tur til åen i Skovmosen, ikke langt fra Vallensbæk Skole, hvor de går i 1.A. De er blevet fordelt i flere grupper – nogle kigger på fugle med kikkerter, og gruppen her finder og studerer smådyr i åen.

En dreng spæner hen til naturvognen – en trækvogn udstyret med alt lige fra waders og fiskenet til kikkerter og opgavehæfter. Drengen finder et plastik-akvarium og går ned til åen for at fylde vand i.

– Der kommer snart akvarier, så I kan fylde fisk i, siger han til pigerne med nettet.

Initiativet til naturvognene kom fra kommunens naturvejleder Louise Hoffbeck, og ideen er, at hver af Vallensbæks tre skoler har en vogn med indhold, som er tilpasset nærområdet: Egholmskolen har en vogn til stranden, Vallensbæk Skole har en til åen, og Pilehaveskolen har en til Tueholm Sø.

– Med naturvognene kan vi skabe et læringsrum uden for skolen, hvor eleverne kan opleve naturen, undersøge den og undre sig. Eleverne arbejder videre med det, de har oplevet, når de kommer tilbage på skolen”, siger Louise Hoffbeck, der har stået for indretningen af vognene og har søgt penge til projektet hos Friluftsrådet.

Alle børnene er dybt optaget af deres respektive gøremål. Der er ingen sure miner, og ingen drillerier. Solen stråler om kap med lærerens smil.

– Vi har udedag en dag om ugen på Vallensbæk Skole, og så er det jo fantastisk at have sådan en vogn, man lige kan tage med ud, siger klassens lærer Cecilie.

Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen er taget med turen for at se, hvad de nye naturvogne er for noget. Han har medbragt waders, størrelse 46, har selv taget et net fra vognen og hjælper med indsamlingen af krible-krable-dyr.

– Som grøn kommune er det vigtigt for os, at børnene bliver bevidste om naturen omkring dem, så de kan hjælpe med at værne om den. Vi er fælles om naturen, og det her er en genial måde at lære om den på, siger borgmesteren.