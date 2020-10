Matchvinder: I første halvleg er vi helt væk

Nanna Christiansen havde med sine to mål stor andel i Brøndbys sejr over KoldingQ i weekenden. Foto: Robert Hendel

SPORT. Nanna Christiansen scorede to mål i sejren over KoldingQ. Hun er glad for sejren og målene i en kamp, hvor modstanderen måske var bedst

Af Robert Hendel

Målnæsen fejler ikke noget hos Nanna Christiansen. Den 31-årige Brøndby-bomber fandt to gange vej til nettet i weekendens kamp mod KoldingQ og havde derfor en kraftig andel i, at et truende nederlag blev vendt til en sejr til sidst.

De tre point luner, men holdets præstation på banen var bestemt ikke noget at råbe hurra for, vurderer topscoreren.

– Jeg synes virkelig ikke, at vi leverer varen i dag. I første halvleg er vi fuldstændigt på hælene. De vinder alle nærkampe, siger Nanna Christiansen.

Hun mener, at KoldingQ var et bedre hold på dagen. Derfor glæder topscoreren sig også over, at det lykkedes at vende kampen til sidst, for det fortæller noget om holdets moral.

– Det er megafedt, at vi kan vinde, selvom vi spiller virkelig dårligt, lyder det fra Nanna Christiansen.

Hun har med 10 mål har sat sig solidt på den øverste plads på topscorerlisten efter ni runder af denne sæsons Gjensidige Kvindeliga.

– Det er megafedt. Jeg arbejder hårdt på det hver eneste dag, så at det bliver ved med at lykkes i kampene, er jeg jo glad for, lyder det fra Brøndby-topscoreren, der også er den mest scorende spiller i klubbens historie.

De mange mål ville dog aldrig blevet til uden holdkammeraternes hjælp, understreger Nanna Christiansen.

– Den bold, jeg flugter ind, ville jo aldrig være gået i mål, hvis der ikke var nogen til at slå indlægget, erkender hun.