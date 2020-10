Mandfolkeindsats af unge drenge

Glostrup FK slog i weekenden Liria FK. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Glostrup FK vandt lørdag 5-2 hjemme over Liria FK, i en kamp der bølgede frem og tilbage og gav to straffespark

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag tog Glostrup Fk hjemme imod Liria FK fra Herlev. Det var et Glostrup-hold præget af hele fem afbud. Derfor var gennemsnitsalderen på Glostrups start 11’er bare 20,8 år.

De unge drenge startede dog helt forrygende, og allerede efter blot fire minutter gjorde Theo Nicki Sørensen det til 1-0 for værterne, mens det efter 11 minutter var Nikolaos Bøgvald Larsen, der gjorde det til 2-0 for værterne.

Efter 31 minutter får gæsternes Sebastian Musanti Søndergaard reduceret til 2-1. To minutter senere får gæsternes målmand direkte rødt kort.

– Der stopper vi af en eller anden uransalig grund med at spille fodbold, fortæller Henrik Kahr, formand i Glostrup FK.

Efter en times spil er det gæsternes Sebastian Musanti Søndergaard, der kan udligne til 2-2. Med cirka et kvarter tilbage, får Glostrup FK tilkendt et straffespark. Det giver en del skubben frem og tilbage, der ender med to gule kort til gæsterne, hvilket betød at Glostrup FK havde ti minutter med tre mand i overtal.

Straffesparket blev udnyttet af Magnus Bo Jensen. Et ekstra gult kort til gæsterne, betød at værterne i en kort periode var fire mand i overtal. Der fik Glostrup tilkendt endnu et straffespark, som Tobias Neervig Vibholm udnyttede, mens Theo Nicki Sørensen gjorde det til 5-2 til værterne.

– Det er helt vildt fedt, at sådan et ungt hold kan slå de rutinerede spillere fra Liria. Det var en mandfolkeindsats af nogle unge drenge, siger Henrik Kahr.