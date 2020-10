Manden bag presfodbolden i Brøndby er gået bort

Ebbe Skovdahl sov natten til fredag ind efter længere tids sygdom. Han blev 75 år. Den mest succesrige træner i Brøndby IF's historie fik i 2017 en lounge på Brøndby Stadion opkaldt efter sig. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Ebbe Skovdahl er død efter flere års sygdom. Den mest vindende træner i fodboldklubben Brøndby IF’s historie blev 75 år

Af Robert Hendel

Ebbe Skovdahl er ikke længere i blandt os. I nat sov en af de helt store legender i Brøndby IF’s historie ind i en alder af 75 år efter flere års sygdom.

Han kom til Brøndby fra Vanløse i 1973 på opfordring af hans svoger Finn Laudrup, der dengang var spillende træner.

Det blev til godt fem år i klubben i første omgang, hvorefter han gik ad trænervejen i flere forskellige klubber, inden han i 1986 atter var tilbage på Vestegnen.

Her første han holdet til kvartfinalen i mesterholdenes turnering, de senere vindere fra FC Porto blev endestationen. Ebbe Skovdahl måtte overvære returopgøret fra tilskuerpladserne i den daværende Københavns Idrætspark, idet han blev bortvist i den første kamp.

– Jeg løb inde på banen, og det var der en, der protesterede over. Jeg prøvede at bilde dem ind, at jeg var lægen. Medico, medico, sagde jeg til dem. Det troede de sgu ikke på, forttalte Ebbe Skovdahl i sommer til Folkebladet om episoden i Portugal i anledning af hans 75 års fødselsdag.

De gode resultater i Europa fik Benfica til at henvende sig til Brøndby-formand Per Bjerregaard i sommeren 1987. Den portugisiske storklub ville forhøre sig om muligheden for at hyre Ebbe Skovdahl som træner.

Beslutningen var ikke nem. Han følte, at han ikke kunne sige nej til sådan et tilbud, men samtidig havde han følelsen af at skuffe Brøndby.

Opholdet i Portugal blev en kort affære, og efter et halvt år var Ebbe Skovdahl endnu engang ved roret i Brøndby, der havde fyret hans afløser Birger Peitersen. Her blev det til et mesterskab i 1988 og en pokaltitel i 1989, inden Ebbe Skovdahl overlod trænerposten til Morten Olsen i 1990.

I 1992 kom Ebbe Skovdahl tilbage til klubben for tredje gang efter Interbank-krisen i 1992. Betingelsen var dog, at det ikke havde noget med fyringen af Morten Olsen at gøre, fortalte Ebbe Skovdahl i sommer til Folkebladet.

Interbank-affæren havde efterladt klubben med en gæld på 400 millioner, så Ebbe Skovdahl måtte acceptere, at klubben var nødt til at sælge de bedste spillere for at få penge i den slunkne pengekasse.

Afløserne var spillere fra klubbens ungdomshold, som og spillere, der var blevet ledige, da Boldklubben Frem gik konkurs i 1993, heriblandt Dan Eggen og Thomas Thøgersen.

En af de unge spillere, der fik chancen, var Per Nielsen, der i dag er træner for Brøndby IF’s bedste kvindehold. Han husker Ebbe Skovdahl som en dygtig taktiker, der havde en fantastisk evne til at få unge spillere til at slå igennem på førsteholdet.

Det var blandt andet med de unge spillere, at det danske mesterskab blev sikret tre gange i streg, mens klubben lavede det ene bemærkelsesværdige resultat i Europa efter det andet.

I oktober 1995 slog Skovdahls gule hær selveste Liverpool FC ud efter en sensationel sejr på Anfield den 31. oktober 1995, hvor Dan Eggen steg til vejrs og headede et hjørnespark fra Ole Bjur i kassen og sendte chok-bølger gennem Beatles-byen.

– Jeg havde en aftale med Roy Evans, der var Liverpool-manager, om, at uanset, hvordan det ville gå, ville vi tage en kop kaffe sammen i The Boot Room. Det gjorde vi også, og så fortalte han mig, at han mest af alt havde lyst til at bede mig om at skride ad helvede til. Han tog det dog pænt, erindrede Ebbe Skovdahl, da Folkebladet i sommer aflagde ham et besøg.

I sommeren 1999 flyttede Ebbe Skovdahl til Skotland, hvor et nyt udlandseventyr ventede. Han skulle være Aberdeens første udenlandske manager, og her gjorde han et så godt indtryk på de fire år, han var der, at den danske træner stadigvæk er kult blandt de mest dedikerede Aberdeen-fans.

For tre år siden fik Ebbe Skovdahl den ultimative hyldest, da fanlounge på Brøndby Stadion i 2017 blev opkaldt efter den mest succesfulde træner i klubbens historie.

Det var han selv meget beæret over, også selvom han ikke selv så sig som en legende. Det sidste var han formentligt alene om. I Brøndby glemmer de i hvert fald aldrig Ebbe Skovdahl, der var med til at give klubben og dens fans en masse uforglemmelige oplevelser.