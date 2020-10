Lad nu læreraftalen komme i gang

Henrik Rasmussen (K), borgmester. i Brøndby

Af Henrik Rasmussen (K) Borgmester i Vallensbæk

Læserbrevet er et svar på et læserbrev i sidste uge af Søren Wiborg, der argumenterede for en lokal aftale med Vallensbæk Lærerforening.

Kære Søren.

Der er for nylig indgået en aftale om arbejdstid for undervisere mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening, og det er sket efter at Lærerkommissionen har brugt mange kræfter på at finde et nyt fælles ståsted. Men knap er blækket på aftalen tørt, før du vil grave stridsøksen op lokalt her i Vallensbæk.

DLF og LC har planlagt en fælles introduktion og drøftelse af den nye aftale for forvaltningen, lærerkredsen, ledere og tillidsrepræsentanter.

Så nu synes jeg, at vi skal give skolernes nye ledelser og lærerne mulighed for at få udmøntet den nye aftale, så de kan arbejde sammen om vores fælles politiske mål om, at Vallensbæks skoler skal være blandt landets 25 procent bedste.

Og så til sidst – selvfølgelig skal børnenes ikke tages som gidsler og have inddraget deres lejrskoler. Det er jeg helt enig i.