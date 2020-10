Vild scoringsstime brudt efter fem år: Kynismen manglede i nulløsning

Nanna Christiansen og resten af Brøndby-holdet manglede den sidste skarphed i weekendens opgør mod FC Nordsjælland. Foto: Robert Hendel

SPORT. For første gang i ni hjemmekampe i ligaen måtte Brøndbys fodboldkvinder gå fra banen uden en sejr, da FC Nordsjælland lørdag var på besøg hos turneringens tophold. Trods pointtabet fastholder de blå-gule dog afstanden til HB Køge på andenpladsen i Gjensidige Kvindeliga

Af Robert Hendel

Det hører til sjældenhederne, at Brøndby slutter en kamp uden at score på hjemmebane. Faktisk var det lørdag første gang i 68 kampe, at Brøndbys fodboldkvinder gik fra banen efter en hjemmekamp i ligaen uden at have sendt bolden i modstanderens mål.

Det var samtidig første gang i 2020, at holdet ikke vandt på hjemmebanen, da FC Nordsjælland stjal et point med hjem til Farum i en nulløsning, som hjemmeholdet burde have fået mere ud af i forsøget på at vaske sidste uges skuffelse af sig.

I første halvleg havde Brøndby flere store muligheder, men holdet var ikke kyniske nok manglede i den grad skarphed i afslutningerne.

Den første store chance tilfaldt lidt tilfældigt Josefina Hasbo efter knap otte minutters spil, da bolden dumpede ned foran hende, men Tatyane Amaro Santos i gæsternes mål fik afværget chancen i sidste øjeblik. Seks minutter senere var hjemmeholdet endnu engang tæt på at få bolden i mål, men Agnete Nielsen nåede lige akkurat ikke frem til Mille Gejl Jensens indlæg.

Nanna Christiansen fik chancen tæt under mål efter 17 minutters spil, da gæsternes Sofie Tranholm helkiksede en tæmning. Brøndby-topscoreren måtte dog se sin afslutning pareret af Tatyane Amaro Santos i FCN-målet, der også tog sig af returbolden fra Frederikke Lindhardt.

Flere store chancer

Brøndby dominerede kampen, men var ikke kyniske nok. FC Nordsjælland var dog tættest på at komme foran på den eneste reelle mulighed, som gæsterne havde i hele kampen, da Camilla Kur bankede bolden på stolpen.

I anden havleg fortsatte Brøndby presset, men som i de første 45 minutter kneb det med at ramme målet. To minutter inde i halvlegen fik Nanna Christianen dog en stor mulighed efter et indlæg fra Frederikke Lindhardt i Brøndbys venstreside, men den ellers så målfarlige offensivspiller fik ikke ordentligt ram på bolden.

FC Nordsjælland havde ikke meget at byde på rent offensivt. Gæsternes Amalie Vangsgaard fik en stor chance, da Freja Abildå kisede en tilbagelægning, men Katrine Abel kom godt ud af Brøndby-målet og fik sparket bolden væk.

Mod slutningen af kampen havde Brøndby flere muligheder for at tage alle tre point, men som i første halvleg manglede den sidste præcision i afslutningerne.

Kampen endte derfor uden scoringer, og det betyder, at Brøndby for første gang siden 12. april 2015 har forladt en hjemmekamp uden at score.

Trods pointtabet holder Per Nielsens tropper afstanden ned til andenpladsen i ligaen, da HB Køge måtte nøjes med 3-3 mod KoldinQ.

Brøndby-kvinderne møder i næste runde rækkens nummer tre, de forsvarende danske mestre fra Fortuna Hjørring.