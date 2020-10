Kortlagde coronasmitte på kommunens hjemmeside

Brøndby Kommune offentliggjorde torsdag eftermiddag et detaljeret kort over corona-smitten i Brøndby. Fredag blev kortet pillet ned igen. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Kommune offentliggjorde torsdag et interaktivt kort på sin hjemmeside, der viste, hvor de, der smittet med coronavirus, bor. Fredag var kortet taget ned igen på opfordring fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Af Robert Hendel

Det er næppe nogen hemmelighed, at Brøndby er en af de kommuner, der er hårdest ramt, når det kommer til antallet af coronasmittede borgere i forhold til indbyggertallet.

I perioden fra den 28. september til 5. oktober havde var der 53 nye smittetilfælde i Brøndby. Det svarer til 151 nye smittede ud af 100.000 borgere, hvilket er langt over bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Det betyder, at var Brøndby Kommune et land, ville myndighederne fraråde at rejse dertil.

Tidligere har borgmester Kent Magelund (S) fortalt til Folkebladet, at kommunen nu har fået mere detaljeret data om de borgere, der har fået konstateret Covid-19, og hvor i kommunen de bor.

De data offentliggjorde kommunen torsdag via et såkaldt corona-smittekort, hvor små kvadrater i forskellige røde nuancer viste, hvor mange beboere i et bestemt område, der var konstateret smittet med coronavirus.

Det interaktive kort på kommunens hjemmeside fik en blandet modtagelse. Der gik dog kun lidt mere end et døgn, før det var taget ned igen, og det er der en ganske logisk forklaring på.

– Vi får vores data fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Fredag eftermiddag fik at vide, at de ikke mente, at vi måtte bruge deres data på den måde, og så er der jo ikke så meget at rafle om, fortæller Peter Kjærsgaard Pedersen, der som kommunaldirektør i Brøndby.

Kommunens intention var egentlig at vise, at smitten ikke er koncentreret i et enkelt område, men er til stede i alle tre bydele. Det skete på baggrund af, at en del borgere havde henvendt sig til kommunen for at høre, om smitten er udbredt i et konkret område i kommunen. Det er dog ikke tilfældet, hvilket også fremgik af det interaktive kort, der nåede at være tilgængeligt på hjemmesiden i omkring et døgn.

– Vi håber, at det, der står tilbage, er et fælles ansvar, fordi det netop er alle tre bydele, som er ramt, siger kommunaldirektøren.

Han og resten af kriseberedskabet i kommunen kan dog glæde sig over, at udviklingen i antallet af nye smittede er faldet i den seneste uge. Det ændrer dog ikke på, at der stadigvæk er fokus på at få nedbragt smittetallet, som stadigvæk er alt for højt i Brøndby.

– Vores udgangspunkt er, at vi i hele efteråret og hen over vinteren kommer til at have rigtig meget fokus på det. Og det er i virkeligheden vores opfordring, at folk ikke begynder at slække på myndighedernes anvisninger, selvom smittetallene falder en smule, siger Peter Kjærsgaard Pedersen.