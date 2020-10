Konservative: Der mangler penge til lejrskoler

Dan Kornbek Christiansen (K). Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Konservative er ikke med i årets budget, blandt andet fordi det er en videreførsel af et budget, hvor der blev sparet på lejrskoler

Af Jesper Ernst Henriksen

Dan Kornbek Christiansen (K) stemte sidste år imod flertallets budgetforlig. Han var til en kort forhandling om budgettet for i år, men han syntes ikke, at tilbuddet var nok, til at han ville skrive under.

– Vi var godt klar over, at vi nok ikke kunne få alverden. Der blev meget lidt til os. Det lidt, der kunne blive, det var ikke nok, sagde han.

Det var altså primært forringelserne i sidste års budget, der fortsætter til næste år, som han var utilfreds med.

– Der var for store forringelser for familierne i Glostrup, på børne- og ungeområdet, på kultur- og fritidsområdet, og der blev ikke gjort nok for job og beskæftigelse. Nogle gange er det sådan, at har man en båd med hul i skroget, kan man stoppe noget i og så håbe at komme helt i havn. Vi synes, flertallet har lavet flere huller i skroget. Vi mener, at der er for mange forringelser, sagde han og kom med nogle eksempler:

– Vi er imod genindførelse af betaling for servicebussen, vi er imod takststigninger på klub, dagtilbud, SFO-takst, vi er imod nedsættelser af åbningstider i daginstitutioner.

Han nævnte også klippekortordningen og betaling for kørsel til genoptræning. Og han stemte som det eneste af de små partier ikke for en skattestigning.

– Der skal ikke herske tvivl om, at vi ser meget nødigt, at skatten bliver sat op. Alt andet skal prøves først, sagde han.

Dan Kornbek Christiansen var blandt forkæmperne for, at der skulle gives penge til erstatningslejrskoler til eleverne på Glostrup Skole. Han var derfor glad for, at det er med i budgettet. Men der er stadig en reduktion på antallet af lejrskoler i årene fremover, som han er utilfreds med.

– I årene frem er der stadig en reduktion på lejrskolekontoen på 833.000. Det er ikke kun lejrskoler, det er også introforløbet, når vores unge mennesker går op fra 6. til 7. klasse, hvor de kommer i en ny klasse, får nye venner, nye mennesker at forholde sig til.