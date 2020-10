Kommunalt byggeri ramt af byggesjusk

BNS gik konkurs i januar. Det har forsinket byggeriet af Rehabiliteringshus Digevang en del. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Byggefirmaet, der var tæt på at være færdig med Rehabiliteringshus Digevang, er gået konkurs og har efterladt så store fejl og mangler, at byggeriet bliver yderligere forsinket

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 30. januar gik entreprenørvirksomheden B. Nygaard-Sørensen (BNS) konkurs. På det tidspunkt var firmaet næsten færdigt med at bygge Rehabiliteringshus Digevang, der er nogle nye pladser i forbindelse med Ældrecenter Dalvangen, som skal give bedre forhold for borgere på midlertidige pladser, der for eksempel er til genoptræning.

Lige efter konkursen var vurderingen fra Glostrup Kommune, at byggeriet var 75 til 80 procent færdigt, og at det ville tage mellem tre og ni måneder at blive færdig.

Efter konkursen hyrede Glostrup Kommune en rådgiver til at gennemgå byggeriet. Det er helt normalt, når en ny entreprenør skal overtage efter en anden. Den nye entreprenør vil gerne sikre sig, at de ikke overtager fejl og mangler i byggeriet, som de kan blive gjort ansvarlige for efterfølgende. Derudover skal kommunen vurdere byggeriet, når der skal rejses krav mod konkursboet og eventuelt kommunens forsikring.

Ved gennemgangen har der vist sig så alvorlige fejl på byggeriet, at det resterende byggeri forsinkes yderligere, oplyser Glostrup Kommune i en nyhed. Hvad det præcis er for nogle fejl, holder kommunen for sig selv for at kunne stå bedre i en forhandling og et nyt udbud. Det giver dog en række nye opgaver.

– Dels skal der undersøges en række forsikringsforhold og erstatningsmuligheder, dels skal byggefejlene udbedres før færdiggørelse af byggeriet. Der er endnu ikke fastlagt en ny tidsplan for færdiggørelsen, men kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at der skal gennemføres en tidsplan med fokus på hurtig fær-

diggørelse, mens forsikrings- og erstatningsforhold afklares sideløbende, oplyser Glostrup Kommune.

Den tidsplan er ikke færdig endnu.

Efter konkursen blev dele af BNS købt af LM Byg og videreført med BNS-navnet. Driftsdirektør er fortsat Mikkel Baastrup, som Folkebladet har været i kontakt med.

Da byggeriet af Rehabiliteringshus Digevang var en del af den konkursramte del af virksomheden, er han ikke blevet orienteret om de fejl og mangler, som Glostrup Kommune har fundet i byggeriet. Han har derfor ikke nogen kommentarer til sagen.