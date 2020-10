Knækkede cancer med fodboldturnering

Glostrup Fodbold Klub søttede Knæk Cancer via en fodboldturnering, som havde deltagelse af 50 hold. Foto: Glostrup Fodbold Klub - IF32

Glostrup Fodbold Klub søttede Knæk Cancer via en fodboldturnering, som havde deltagelse af 50 hold. Foto: Glostrup Fodbold Klub - IF32

SPORT. Igen i år spillede GFK en fodboldturnering med i alt 50 hold, der gav mulighed for at donere 2600 kroner til Knæk Cancer

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag var der gang i fodbolden i Glostrup Hallen, da Glostrup FK spillede turneringen med sponsor-navnet Barney’s Malerfirma A/S Cup 2020 – Støt Knæk Cancer.

I alt deltog 50 hold fra U6 til U9 over hele dagen og flere hold kom langvejs fra for at besøge det populære stævne, hvor der altid er store pokaler til alle.

Selvom Corona flere gange har forsøgt at sætte en kæp i hjulet, blev stævnet afviklet efter alle kunstens regler med både mundbind, sprit, afstand samt gensidig respekt for hinanden og den verden, vi lever i netop nu.

– Vi skylder alle deltagere en ydmyg tak og et forhåbentlig gensyn til næste stævne – siger en rørt formand Henrik Kahr.

Stævnet blev i høj grad til med frivillig arbejdskraft. Klubbens seniorspillere stillede op som dommere, U17 holdet stillede bander op, Kawo stod som altid i cafeteriet og bestyrelsen klarede alle de administrative opgaver.

– Det er en fornøjelse at være en del af Glostrup Fodbold Klub – IF32. Det gør mig stolt, at frivilligheden vokser i vores klub, og jeg ser lyst på fremtiden for GFK, siger en stolt kasserer Rasmus Kirkeby.

Glostrup Fodbold Klub støtter Knæk Cancer 2020 med 2.600 kr.