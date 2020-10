Klovne skabte smil

Forglemmigej klovnene fik smil frem ved beboerne på ældrecetrene Dalvangen og Hvissinge. Foto: Jeanette Thorsen

GLOSTRUP. Forglemmigej klovnene har underholdt på to af Glostrups ældrecentre med deres vindues-pudsershow, der giver smil i en kedelig tid

Af Jesper Ernst Henriksen

På grund af coroaen er tingene noget anderledes for alle. Særligt beboere på ældrecentre oplever en ændret hverdag. Nærvær og samvær skal tænkes fra ganske andre vinkler. Beboere på ældrecentre med demens er særlig udfordret.

For at gøre livet bedre for de ældre, er der derfor forskellige puljer til aktiviteter. De to ældrecentre Dalvangen og Hvissinge har i samarbejde med Dalvangens Venner og Hvissinges Venneforening søgt nogle af disse midler. De har fået penge til besøg af Forglemmigej klovnene, der har lavet et særligt show, hvor de ikke kommer i kontakt med de ældre. De laver sjov som vinduespudsere.

– Besøgene har været ubeskrivelige, den forskel og reaktion, der kommer fra vores beboere, går lige i hjertet. Stille beboere lyser op, leger med, retter på klovnene når de kommer barberskum på vinduerne, osv. Der opstår noget magisk, når mennesker med demens fanges i en særlig kommunikation og trækkes ind i en verden hvor alle sanser kommer i spil, fortæller Jeanette Thorsen, aktivitetskoordinator på Ældrecenter Dalvangen.

Forglemmigej er en håndfuld klovne, der arbejder med mennesker med demens. Klovnene arbejder enten som hospitalsklovne, som musikere eller som skuespillere/komikere.

Herudover er de trænede i at kommunikere på de særlige præmisser, der er gældende for personer med demens. Klovnene arbejder med sanserne. De er klædt i gammeldags tøj, aftershaven dufter af Aqua Velva, og musik og sang er fra da farfar var ung. Gennem kropssprog, musik, leg, poesi og humor, opstår der fine og intense møder.