Klar med gratis influenza-vacciner

Apotekerne er klar til at vaccinere. Foto: Glostrup Apotek

HELE OMRÅDET. Landets apoteker er klar med influenza-vacciner. Er man over 65 eller i en særlig risikogruppen, kan man få en gratis vaccine. Der kan dog være ventetid de første uger

Af Jesper Ernst Henriksen

Efteråret er klassisk influenza-sæson. Den kan give muskelsmerter, kulderystelser, træthed, hovedpine og feber. Det er ubehageligt for alle, men for nogle kan det blive meget alvorligt. Risikoen for et alvorligt forløb stiger, hvis man er fyldt 65 år eller tilhører en risikogruppe. Derfor kan det være en rigtig god idé at blive vaccineret, hvis man tilhører en af disse grupper.

– At få influenza i år kan være særlig farligt, fordi man risikerer at blive syg med både influenza og COVID-19 samtidig, siger Flemming Strøm, apoteker på Brøndbyøster Apotek og Brøndbyvester Apotek.

På blandt andet alle landets apoteker kan folk i risikogruppen derfor få en gratis vaccine. Det ælder for eksempel Glostrup Apotek, Brøndbyøster Apotek og Brøndbyvester Apotek.

– Vi ved fra de tidligere år, at der kan være stor interesse for at blive vaccineret i de første uger, hvor der kan opstå ventetid ude i gårdhaven. Vil man undgå det, kan man med fordel vente et par uger, fortæller apotekeren, fortæller apoteker Kristian Østergaard fra Glostrup Apotek.

En influenzavaccination beskytter mod sygdommen ved at introducere kroppens immunforsvar for død virus. Kroppen danner herefter antistoffer, der kan uskadeliggøre levende virus, hvis den kommer ind i kroppen.

Vaccinen er dog ikke nogen garanti for ikke at blive syg.

– Ældre personer og kroniske patienter risikerer at blive hårdere ramt end andre og blive alvorligt syge, hvis de får influenza. Når man bliver vaccineret, har man mindre risiko for at blive smittet. Og bliver man smittet på trods af, at man er vaccineret, er risikoen for at blive alvorligt syg og i værste fald dø af sygdommen væsentligt reduceret, siger Flemming Strøm.

På apotekerne i vores område er det faguddannet personale som i de kommende måneder står klar til at give det lille beskyttende stik.