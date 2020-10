DEBAT.

Af Lars Thomsen (Bylisten) Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

Hvorfor flytter du ikke bare? Denne sætning fik jeg stukket i hovedet efter kommunalbestyrelsesmødet, hvor S, V og DF stemte budgettet igennem. Helt korrekt blev der sagt: Hvorfor flytter du ikke bare, når du er så utilfreds med Glostrup?

Jeg er ikke utilfreds med Glostrup. Men jeg er utilfreds med, hvor Glostrup er på vej hen. Derfor tillod jeg mig at kritisere budgettet, og hvad budgettet betyder for vores yngste og ikke mindst vores ældste borgere i Glostrup.

Bylisten fremlagde i år forslag om skattestigninger på 0,2 procent over to år. Det ville give 8 millioner ekstra i skatteindtægt. Det er ikke fordi, vi elsker højere skat, men fordi vi ikke kan acceptere urimelige nedskæringer på vores børn og ældre. Men når flertallet afsætter 50 millioner over fire år til byudviklingen og skærer i kerneydelserne, så siger vi stop og lægger gerne navn til skattestigningen. Den blev stemt ned.

At være politiker drejer sig ikke om at skabe de bedste forhold for én selv. Hvis det var tilfældet, ville det være meget lettere bare at flytte.

At være politiker drejer sig om at fordele ressourcerne på en måde, så man skaber et bedre samfund for alle befolkningsgrupper.

Om jeg flytter? Måske. Hvem har lyst til at blive gammel her?