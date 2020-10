Her er alt det, du skal vide om mælkesyrebakterier

SPONSORERET INDHOLD: Du har sikkert hørt om mælkesyrebakterier i flere forskellige sammenhænge, og selvom navnet måske kunne indikere det, så findes de faktisk ikke i almindelig mælk. De er til gengæld at finde i en lang række forskellige sure mejeriprodukter som fx yoghurt, ligesom de også hører til i kroppens naturlige tarmflora.

Af SPONSORERET INDHOLD

I nogle tilfælde kan det anbefales at få tilført mælkesyrebakterier via et af de mange forskellige kosttilskud, der i dag er tilgængelige. Du finder i dag mælkesyrebakterier i pilleform, som flydende dråber, pulver eller andre former for produkter.

Hvad er mælkesyrebakterier, og hvordan gavner de din krop?

Mælkesyrebakterier er som tidligere nævnt en del af din naturlige tarmflora, som bliver dannet allerede kort tid efter fødslen. Begrebet er en fælles betegnelse for en lang række forskellige bakterier, der alle er med til at bidrage til en sund krop i balance.

Det er vigtigt, at du skelner imellem de gode og de dårlige bakterier. De gode bakterier er dem, der findes naturligt i alle menneskers tarmflora, og disse er med til at sikre en god fordøjelse. De dårlige bakterier er dem, du fx får igennem fødevarer, der er blevet opbevaret forkert. Med mælkesyrebakterier kan du være med til aktivt at styrke dine naturlige bakterier for derved at styrke fordøjelsen.

Hvornår kan et kosttilskud være en god idé?

Der er flere forskellige situationer, hvor det kan være en god idé at få tilført ekstra mælkesyrebakterier igennem et kosttilskud:

• Små børn i alderen 2 uger til 2 år kan have brug for at få tilført mælkesyrebakterier for at få en bedre fordøjelse

• Infektionsdiarré hos børn og diarré hos voksne

• I forbindelse med at antibiotikaforløb, der dræber en del af dine naturlige bakterier i tarmfloraen og dermed kan forringe din fordøjelse

• Som tilskud til at få en bedre fordøjelse på generelt plan

Husk altid at følge anvisningerne på pakken.