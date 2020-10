Hele holdet fejlede i dag

Katrine Abel og resten af Brøndby-holdet havde en kollektiv nedtur i topopgøret mod HB Køge. Foto: Robert Hendel

SPORT. Søndag eftermiddag faldt Brøndby helt sammen i topopgøret mod HB Køge. Der er derfor plads til forbedringer, erkender Brøndby-keeper Katrine Abel.

Af Robert Hendel

Der var tale om en kollektiv nedsmeltning, da HB Køge slog Brøndby med 5-0 søndag eftermiddag.

– Det er noget af det mest vanvittige, jeg har været med til som Brøndby-keeper, det her. Lige nu er jeg lidt tom for ord, lød det umiddelbart efter kampen fra Brøndby-keeper Katrine Abel.

Hun havde svært ved at sætte ord på, hvad der helt præcis gjorde udslaget i et opgør, hvor alt gik galt i søndagens kamp. Brøndbys og landsholdets førstekeeper erkender dog, at gæsterne nok blev overspillet, men hun mener samtidig, at gæsterne gjorde det let for HB Køge.

– Vi giver dem ikke bare chancer. Vi giver dem rigtig store chancer. Vi dækker ikke færdigt, og så lykkes alt bare for dem i dag, fortalte Katrine Abel efter kampen.

Fortjent sejr

Sejren var dog 100 procent HB Køges fortjeneste.

– De gør lige præcis det, vi forventer, at de vil gøre. Vi ved, at de er et dygtigt hold.

– HB Køge er selvfølgelig et svært hold at spille mod, fordi de står godt defensivt og har nogle gode offensive kræfter, vurderede Katrine Abel.

Hun mener, at der er plads til forbedring hele vejen rundt, inden holdet på lørdag tager imod FC Nordsjælland.

– Der er ikke en eneste af os, der kan tillade sig at gå ind i omklædningsrummet og pege fingre ad de andre. Det kan godt være, at jeg har nogle redninger i dag, men det kan jeg ikke bruge til noget, når der går fem mål ind, konstaterede Brøndby-keeperen.