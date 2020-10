Gør dit projekt til virkelighed igennem fundraising

SPONSORERET INDHOLD: Du har måske allerede hørt om et projekt eller to, der har fundet vejen frem til offentligheden takket være fundraising. Inden for de seneste år er fundraising nemlig vundet frem i popularitet som en effektiv økonomisk finansiering, der kan give det nødvendige skub for at få tingene til at ske.

Men det kan være noget af en jungle at finde rundt i på egen hånd, hvis du aldrig har arbejdet eller stiftet bekendtskab med fundraising før. Hos https://projekter.nu/fundraiser kan du blive klogere på, hvordan du søger, og hvad du ellers skal være opmærksom på i den forbindelse. Første møde er både gratis og uforpligtende.

Spar dig selv for både tid og besvær

Når du vælger at række ud efter hjælp for at få din fundraising sikkert i hus, er der mange fordele at hente. Med et professionelt perspektiv får du nemlig alle de rette værktøjer, så du kan få mest muligt succes med din ansøgning. Derudover får du også:

• Frigivet tid og overskud til at fokusere på at udvikle dit projekt

• Rådgivning om alt det du skal vide inden for regler og lovgivning, så du bliver godt klædt på hele vejen igennem processen uden at misse vigtige detaljer

• Optimale muligheder for at finde lige præcis den fond, der har erfaring eller interesse i lige netop dit projekt

En mulighed for dig, der er presset på økonomien

Økonomien er for mange ét af de største udfordringer, når nye projekter og idéer skal iværksættes. I værste fald går tusindvis af idéer jævnligt tabt pga. manglende finansieringsmuligheder. Derfor kan en donation fra en fond være helt afgørende for, at du får muligheden og de bedste rammer for at kunne realisere dit projekt – hvad end det er i foreningslivet, som ung iværksætter eller frivilligt arbejde. Fundraising er nemlig ofte det første skridt på vejen mod noget større.