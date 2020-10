Glostrup Bibliotek går litteraturen i møde

Deltagerne på første litterære vandring stoppede blandt andet ved Egeparken. Foto: Gro Johanne Vase

GLOSTRUP. I efteråret har Glostrup Bibliotek arrangeret litterære vandringer: Gåture i Glostrups grønne områder og ind i bøgernes verden. Som en del af Gåstrup træder biblioteket aktivt ind i arbejdet for at skabe fællesskaber igennem gåture

Af Litteraturformidler Nana Thejll Jakobsen

’Jeg har faktisk aldrig spist et helt æble med skrog og kerner – før i dag’ sagde en æblegnaskende kvinde som hvilede benene efter en litterær vandring arrangeret af Glostrup Bibliotek.

Litterære vandringer er gåture på 4-5 km rundt i Glostrups grønne områder med oplæsning af tankevækkende litteratur undervejs.

Onsdag den 23. september blev der serveret en varm kop te og æbler som afslutning på gåturen. Æblerne passede både til årstiden og det stykke litteratur, jeg lige havde læst højt, og deltagerne mærkede tydeligt sammenhængen mellem årstiden og teksten, som jeg læste op.

I sin tekst om æbler skriver Karl Ove Knausgård om sit eget forhold til æbler, og han beskriver netop det faktum, at han spiser hele æblet, når han spiser æbler. Ikke fordi det smager godt, eller fordi der ikke må gå noget til spilde, men fordi han nyder den modstand, der ligger i at spise det, ”man ikke spiser” på æblet. Mens jeg læste dette højt, gnaskede deltagerne i stilhed på hver sit æble. Og teksten inspirerede en af deltagerne til at gøre noget, hun ikke plejer at gøre – nemlig at spise hele æblet.

Åbner for naturen

Litteraturen kan få os til at reflektere over tilværelsen på nye måder, og litteraturen kan tilmed få os til at handle på det.

Hvad sker der, når deltagerne får læst en tekst højt, mens de befinder sig ude i den friske efterårsluft med kastanjer, der falder og blade der skurrer i vinden? Undervejs på turen læste jeg et tekststykke op om egetræer, mens vi befandt os under egetræerne i Egeparken nær Glostrup Hallen. Vi fik en god snak om egetræet – ”træet over dem alle” eller indbegrebet af hvad et træ er.

Deltagerne fik mulighed for at reflektere over deres eget forhold til den natur, vi har til rådighed.

Vi måtte tilmed gøre ophold på Stadionvej, fordi vi studsede over et træ med nogle mærkeligt udseende frugter, som vi ikke kunne identificere. Til sidst faldt konklusionen på, at det måtte være et valnøddetræ, og midt i denne diskussion gik det op for os, at vi pludselig lagde mærke til den natur, der omgiver os på nye måder, netop fordi vi var åbne over for den.

Deltagerne på denne efterårstur var helt enige, om at indbegrebet af ’efterår’ er farverne, hyggen, kastanjerne og de mange dufte. Og der blev også delt en personlig anekdote eller tre undervejs mens vi gik.

Man kommer vidt omkring rent samtalemæssigt, når man går sammen med andre. Derfor har vi besluttet at blive ved med at arrangere litterære vandringer – Glostrups borgere er nemlig langt fra færdige med at gå litteraturen i møde.