Fortjent nederlag trods overtal

Vallensbæk IF tabte i weekend med 2-1 i udekampen mod Fredensborg BI. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Vallensbæk IF var en mand i overtal i hele anden halvleg, men formåede alligevel ikke at få udlignet. De måtte derfor tage hjem med et 2-1 nederlag

Af Jesper Ernst Henriksen

Spillere og ledere fra Vallensbæk IF kunne være utilfredse med spil og indsats i lørdagens udekamp mod Fredensborg BI, men ikke med resultatet.

– Det var noget værre lort. Det var en kamp, hvor vi ikke ramte dagen, til trods for, at vi spillede på en rigtig fin græsplæne. Det hang bare ikke sammen. Kampen ender 2-1 til dem, det kan vi ikke brokke os over på dagen, siger Christian Pedersen, sportslig ansvarlig i Vallensbæk IF.

Kampen startede fint for Vallensbæk IF, der spillede fint det første kvarter. Efter 22 minutter betyder en fejlaflevering midt på banen dog en åben målchance til værterne fra Fredensborg BI, som de udnyttede til 1-0.

– Så var det op ad bakke derfra, og vi kommer også bagud 2-0. Vi er slet ikke med i første halvleg. Vi har et enkelt skud på overliggeren, fortæller Christian Pedersen.

I starten af anden halvleg må en Fredensborg IF spiller bruge hånden for at stoppe bolden på målstregen. Det gav et rødt kort til spilleren og et straffespark til Vallensbæk IF, der blev udnyttet af Nicholai Sørensen.

– Så har vi en hel halvleg, hvor vi er 11 mod 10 og kun et mål nede. Men vi får ikke det ud af det, vi burde have. Vi har lidt optræk til nogle chancer, som med lidt held kunne være gået ind, men det hang stadig ikke ordentligt sammen for os, siger Christian Pedersen, der altså måtte se sit hold gå fra banen med et 2-1 nederlag.

Næste opgave for Vallensbæk IF er på lørdag hjemme mod lokalrivalerne fra Albertslund IF.