Forfærdelig forestilling endte lykkeligt

Olivia Drost og resten af Brøndby-mandskabet havde det svært i hjemmekampen mod KoldingQ Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby var på hælene i 80 minutter af hjemmekampen mod KoldingQ. Katastrofen blev dog afværget, og Brøndby vandt sin femte hjemmekamp ud af fem mulige i denne sæson

Af Robert Hendel

I denne sæson har Brøndby lagt sig komfortabelt i spidsen af Gjensidige Kvindeliga med 22 ud af 24 mulige point.

Der var der ikke mange, der inden kampen ville have spået, at det suveræne førerhold i Gjensidige Kvindeliga ville få det svært mod KoldingQ lørdag eftermiddag på Brøndby Stadions bane 2.

Gæsterne kom dog bedst fra start, hvor de sad på bolden. Brøndby-spillerne havde svært ved at ramme hinanden, og allerede efter to minutter var det lige ved at gå galt for hjemmeholdet.

Et indlæg fra højre side endte inde på midten endte hos gæsternes Ida Schilling Guldager kort inde under mål, men hendes afslutning blev blokeret på målstregen af Brøndby-anfører Theresa Eslund. Da var Brøndby, der i dagens anledning spillede i lyserøde trøjer, advaret om, at KoldingQ ikke ville blive nogen let opgave denne lørdag eftermiddag.

Gæsterne stod solidt i defensiven og gjorde det svært for Brøndbys offensiv, som havde vanskeligheder med at spillet til at flyde.

Alligevel kom Brøndby foran efter ni minutters spil, da Chirine Lamti sendte Nanna Christiansen fri med en god bold i dybden i højre side af gæsternes straffesparksfelt. KoldingQ-keeper Lene Christensen kom stormende ud mod Brøndby-topscoreren, der elegant lagde bolden forbi hende til en helt fri Agnete Nielsen. Hun kiksede imidlertid en tæmning, men kunne alligevel juble over en føring til hjemmeholdet, da Isabella Bryld Obaze uheldigt fik dirigeret bolden i eget net.

Mål rystede Brøndby

Føringen varede blot to minutter. Et hjørnespark blev sendt ind i Brøndbys straffesparksfelt fra venstre side, hvor Cecilie Fløe steg til vejrs og headede på mål. Forsøget blev dog afværget af Brøndby-målmand Katrine Abel, men Emma Færge kunne fra klos hold let sparke returbolden i mål for gæsterne til 1-1.

Målet rystede hjemmeholdet, og syv minutter senere bragte KoldingQ sig foran efter endnu en dødboldssituation. Et langt indkast fra Emma Færge i gæsternes venstreside blev forlænget af Cecilie Fløe, hvor Signe Hansen Baattrup lagde bolden tilbage foran mål fra baglinjen. Foran mål dukkede en umarkeret Ea Rasmussen op og sendte fuldt fortjent gæsterne i front.

KoldingQ holdt Brøndby fra de store muligheder, og kun en enkelt gang var Brøndby rigtig tæt på efter en personlig fejl i gæsternes defensiv.

Efter en halv times spil opsnappede Agnete Nielsen en skidt tilbagelægning i KoldingQ’s straffesparksfelt og lagde den til rette for Nanna Christiansen, der satte indersiden på bolden. Forsøget blev dog afværget til hjørnespark.

I pausen ændrede Brøndby formation, men hjemmeholdet virkede ude af fokus. Det kunne have kostet endnu et mål fem minutter inde i anden halvleg, da en tværaflevering fra Olivia Drost utilsigtet endte hos gæsternes Signe Hansen Baattrup. Brøndby slap dog med skrækken, da Katrine Abel fik blokeret sendt bolden til hjørne.

Langsomt kom Brøndby mere med i kampen og begyndte at sætte sig på spillet. Det blev dog aldrig rigtig farligt, og afslutningerne manglede fart og præcision.

Jagtede tre point

Agnete Nielsen fik en stor mulighed efter 72 minutter efter en stor fejl af Kolding-keeper Lene Christensen, der dog fik afværget Brøndby-angriberens afslutning. Minuttet senere havde Agnete Nielsen endnu engang muligheden, da Nanna Christiansen tippede bolden ind i feltet. Agnete Nielsen måtte dog atter se sin aflsutning blokeret af Lene Christensen i KoldingQ’s mål.

Brøndby havde intensiveret jagten på en udligning, og efter 81 minutter lykkedes det lidt heldigt få bolden i kassen.

Frederikke Lindhardt fandt Agnete Nielsen i dybden, som ved baglinjen slog bolden ind over i feltet. KoldingQ-keeper Lene Christensen fik hænderne på indlægget, men bolden dumpede ned for fødderne af Nanna Christiansen, der til stor forløsning for Brøndby kunne udligne gæsternes føring.

Hjemmeholdet havde nu fået troen tilbage og jagtede alle tre point.

Tre minutter før tid havde Nanna Christiansen endnu engang muligheden efter et indlæg fra Pernille Larsen. Brøndby-topscoreren fik dog ikke ordentligt ram på bolden.

Det gjorde hun til gengæld to minutter senere, da Lærke Dreyer slog et perfekt indlæg fra højre side, som Nanna Christiansen flugtede ind bag Lene Christensen i KoldingQ-målet.

Flere mål blev det ikke til, og dermed kunne Brøndby-spillerne juble over den femte sejr ud af fem mulige på hjemmebane. Med de tre point fastholder Brøndby afstanden i ligaen til de nærmeste forfølgere fra HB Køge. Søndag den 11. oktober er det netop HB Køge, der er modstanderen, når Brøndby gæster Capelli Sport Stadion i Køge.