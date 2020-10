Flertallet vil ikke ses efter i kortene

DEBAT.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune

Borgerne i Vallensbæk må igen kigge langt efter at få indsigt i kommunalbestyrelsens arbejde. Dansk Folkeparti stillede ved seneste møde forslag om, at kommunen i lighed med langt de fleste andre kommuner i landet enten bånder eller live-streamer møderne på nettet.

Men det ville hverken Konservative eller Socialdemokratiet være med til. Borgmester Henrik Rasmussen sagde på mødet, at der skal være plads til at begå fejl i kommunalbestyrelsessalen – med andre ord sige noget forkert – og at stemningen på kommunalbestyrelsesmøderne ville blive dårligere, hvis borgerne kunne følge med i, hvad der skete.

Socialdemokratiet, der ellers for år tilbage støttede DF’s forslag, er nu også vendt på en tallerken.

Borgerne kunne ellers have godt af at følge debatten om udbygningen af Vallensbæk. Nogle af de artigheder, der kommer frem i kommunalbestyrelsessalen fra især Socialdemokratiets gruppeformand, når vi diskuterer udlændingeproblemer, kunne også godt tåle dagens lys. I hvert fald er det svært at se at Socialdemokratiet i Vallensbæk har rykket sig på den dagsorden siden daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen erklærede, at ”stuerene blev Dansk Folkeparti aldrig”.

I DF er vi ikke bange for at lade vallensbækkerne se med. Vi er tilhængere af borgerinddragelse.

Svar 1: Kommunalbestyrelsesmøderne er åbne for alle Henrik Rasmussen (K)

Borgmester i Vallensbæk

Alle borgere er velkomne til at komme til kommunalbestyrelsesmøderne i Vallensbæk, og et stort flertal i kommunalbestyrelsen er enig i, at det ikke vil bidrage positivt til tonen på møderne, hvis de blev optaget eller streamet. Vi ønsker ikke den form for debat, der kører på Christiansborg, hvor flere år gamle citater bliver hevet frem og brugt i helt andre sammenhænge, end de blev sagt. Vi ønsker at have en god debatkultur – og borgerne er som sagt velkomne til at møde op til kommunalbestyrelsesmøderne få syn for sagen. Så kan de selv høre på debatten og vurdere, hvem der samler og hvem der splitter.

Svar 2:

Kenneth tror stadig han sidder i Folketinget

Søren Wiborg (S)

Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune

Socialdemokratiet foreslog år før DF blev repræsenteret i kommunalbestyrelsen, at debatterne skulle live-streames. Det ville give borgerne mulighed for at følge med i behandlingen af de enkelte sager. Vi blev stemt ned. I dag er mulighederne for live-streaming forbedret betydeligt og især Covid-19’s indtog gør, at det kunne være relevant.

DF’s forslag handler om noget andet. DF’s forslag om lydoptagelse er ikke bundet af et reelt ønske om åbenhed. Kenneth tror han stadig sidder i folketinget, og vil derfor rive enhver modstander i næsen, hvis nogen skulle formaste sig til at ændre holdning i en given sag. Det vil blive utåleligt. Kenneth du sidder ikke længere i folketinget! Stueren eller ej – det må vælgerne bedømme, og så kunne det måske være meget rart for vælgerne at høre Kenneths retorik i kommunalbestyrelsessalen.

Socialdemokratiet tror ikke på den generelle udskamning af nye mørkhårede borgere i Vallensbæk. Der er heldigvis rigtig mange, som er velintegreret og deltager aktivt i både det politiske arbejde, i foreningslivet og ikke mindst i deres børns skolegang. Så er der en restgruppe, som har det vanskeligt. Socialdemokratiet tror, at krav vil forbedre integrationen. F.eks. krav om uddannelse som betingelse for kontanthjælp. 9. klasses afgangseksamen bør være et opnåeligt krav for modtagelse af kontanthjælp. 9. klasseafgangseksamen er i det danske samfund nøglen til videre uddannelse og arbejde.