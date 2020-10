Fint resultat af indsamling

21 indsamlere kunne overdrage 32.000 kroner fra Glostrup til hjælpearbejdet i Danmark og verdens brændpunkter efter en vellykket Røde Kors landsindsamling søndag i forrige uge

Af Jesper Ernst Henriksen

Det var glade og trætte frivillige fra Røde Kors i Glostrup, der kunne meddele resultatet af Røde Kors indsamlingen på 32.000 kroner. Det er 7.000 kroner mindre end sidste år.

Røde Kors i Glostrup mener, at den nuværende coronapandemi har lagt en dæmper på især ældre borgeres lyst til at melde sig som indsamler, og det har vi selvfølgelig forståelse for.

– Jeg vil gerne sige mange tak til alle, der var med, og til alle dem, der gav et bidrag til vores indsamlere. Det betyder, at vi kan fortsætte vores hjælpearbejde både her i Danmark og ude i verden hvor der er allermest brug for det, siger Claus Terp, indsamlingsleder i Glostrup.