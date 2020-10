Fængslet i fire uger efter knivoverfald Foto: Robert Hendel

To personer blev onsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Den ene er blevet varetægtsfængslet i fire uger frem til 11. november. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Tirsdag anholdt politiet to personer i forbindelse med et knivstikkeri på Lysedammen i Brøndbyøster. De to blev onsdag morgen fremstillet grundlovsforhør for lukkede døre, hvorefter den ene sigtede blev løsladt, mens den anden sigtede blev varetægstfængslet i fire uger

Af Robert Hendel