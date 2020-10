Fællessang for ældre

GLOSTRUP. De ældre i Glostrup kan synge med på sangene fra Anne, Sanne og Lis eller på revyviser til to gratis arrangementer i oktober

Af Jesper Ernst Henriksen

Ældre Sagen Glostrup har fået del i Folketingets sommerpakke, der skal gå til aktiviteter for borgere over 65 år, bosat i Glostrup, og der under coronaen har savnet de stærke fællesoplevelser, som kulturen normalt giver os.

– Vi afholder to arrangementer i oktober, begge med et let traktement, fortæller formanden, Søren Brandis.

Første gang den 22. oktober, hvor biografen vil danne ramme omkring sang og musik fra tiden med Anne, Sanne og Lis.

Den 30. oktober vil der i bibliotekskælderen blive underholdt med underfundige revyviser gennem tiderne. Sidstnævnte arrangement sker i samarbejde med Seniorklubberne i Glostrup, med støtte fra Glostrup Kommune.

– Mange ældre har i lang tid følt sig indespærret og isoleret fra omverdenen, og de får nu muligheden for at få sig en oplevelse, naturligvis under covid-19 regulerede forhold, slutter Søren Brandis.

Tilmelding er nødvendig, og deltagerantallet begrænset, til begge arrangementer.