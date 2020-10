SPONSORERET INDHOLD: Mange talemåder er ment som en joke, som er ikke nødvendigvis er rigtige. Dog findes der en talemåde, der omhandler, at kvinder har garderoben fyldt med tøj, men stadigvæk ikke kan finde noget, som de vil have på. Måske kan du nikke genkendende til dette?

Det kan være, at du mangler noget nyt tøj, så du kan finde noget, du har lyst til at gå i? Tøj til kvinder kan være en uoverskuelig ting at have med at gøre, hvis der ikke er styr på garderoben.

I de nedenstående afsnit vil der blive gennemgået, hvordan du kan få styr på din garderobe, så det er mere overskueligt for dig at vælge, hvad du skal have på. Dametøj kommer i mange forskellige former og modeller, hvilket kan gøre det svært at få lavet en struktureret garderobe.

Planlæg din garderobe

Det er en god idé at have en tydelig plan om, hvordan du ønsker, at garderoben skal se ud. Du kan stille dig selv følgende spørgsmål i forhold til, hvad der skal være i garderoben:

• Hvad er din stil?

• Hvad kan du lide at gå i?

• Hvad går du oftest i?

Ud fra disse spørgsmål kan du være med til at skabe et billede af en garderobe, som er praktisk designet, så det tøj du oftest har på dig er nemmest at tilgå. Det betyder ikke, at det andet tøj skal gemmes væk. Der er utallige muligheder, når det kommer til, hvordan den mest strukturerede garderobe skal se ud. Det er meget individuelt, hvilket også er årsagen til, at det er vigtigt, at du stiller dig selv de ovenstående spørgsmål.

Det er ligeledes en god idé at være konsekvent. Hvis du finder noget tøj, som du ikke har brugt i flere år, kommer du så til at bruge det? Du kan passende donere tøj, du ikke bruger, til genbrug.