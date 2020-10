Enhedslisten: Over den røde streg

Robert Sørensen. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Enhedslisten foreslog en skattestigning på et procentpoint, hvilket vil placere Glostrup med en gennemsnitslig skat, men 40 millioner mere om året i indtægter

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år stemte Enhedslistens Robert Sørensen imod budgetforliget. Det gjorde han også i år.

– Ambitionen for Enhedslisten er altid at være med i en budgetaftale. Vi er villige til at gå langt, men der er en rød streg, og den røde streg er vi langt over. I år er det udsigten til en tom kommunekasse om ganske få år, som har fået budgetpartierne til at lave endnu flere og dybe besparelser end dem de vedtog sidste år, vi udnytter ikke servicerammen i år, sagde han.

Robert Sørensen mente derfor, det må være tid til at sætte kommuneskatte op igen.

– Vi har i Glostrup en skatteprocent på 23,6. Gennemsnittet for kommunerne i 2020 er 25,0. Derfor syntes Enhedslisten godt, at man over et par år ville kunne hæve skatten med op til ét procent point. Det vil give Glostrup mere end 40 millioner kroner mere i kassen om året, og de penge er der godt brug for, sagde han og kom med nogle eksempler:

– I øjeblikket har budgetpartierne rengøringen i kommunen i udbud. Det er forventningen at der skal hentes en besparelse på fire millioner kroner. Det kommer til betyde et helt urimeligt arbejdstempo for de ansatte, et arbejdstempo som giver nedslidning og sygdom, sagde han og fortsat-

te:

– Corona krisen har vist at flere voksne i vores dagtilbud giver bedre trivsel, gladere børn og voksne. Budgetpartierne kvitterer med besparelser på vikarbudgettet. Der er brug for flere voksne ikke færre.

Han mener også, at Glostrup Kommune bør komme op på at give lønninger, der svarer til gennemsnittet af de omkringliggende kommuner.

– Vi har personalegrupper, som hænger efter lønmæssigt i forhold til nabokommunerne. Det gør det svært få nye medarbejdere og fastholde de nuværende. Budgetpartierne kvitterer med at spare to millioner kroner på decentral administration og ledelse. Grænsen for, hvad der kan spares

decentralt er nået, sagde han.