Ejby vandt lokalbrag

Ejby IF 1968 tævede lokalrivalerne med 5-0. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Lørdag var der lagt op til ægte lokalbrag, da Ejby IF68 tog imod Glostrup FK i serie 2. Det var ren verdensklasse for hjemmeholdet, der vandt 5-0

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag var Glostrup FK’s 2. hold på besøg i Ejby. Gæsterne kom med to sejre med en samlet målscore på 8-1 i bagagen, så det unge hold med mange egne talenter burde have selvtilliden i orden. Med statsministerens udmelding fredag aften stod det klart, at dette ville blive efterårets sidste kamp. Så Ejby skulle bruge en sejr, hvis man ville holde vinterpause over stregen.

Det viste sig dog hurtigt, at der var klasseforskel på de to hold. Ejby lagde ud som lyn og torden, og inden for 10 minutter havde de bragt sig foran 2-0 på mål af Martin Kristoffersen og Joakim Salomon. Derefter bølgede kampen lidt frem og tilbage, uden at der blev scoret mere.

Fra starten af anden halvleg var det igen Ejby, der begyndte bedst, og Andreas Rasmussen gjorde det til 3-0. Efter 76 minutter gjorde Temmi Vesterberg det til 4-0, inden Martin Kristoffersen i det 82. minut fik sat punktum med socringen til 5-0.

– Målene til både 4-0 og 5-0 var ren verdensklasse, og Glostrup blev fuldstændigt rundbarberet i hele anden halvleg, fortæller Per Colding, der er formand for Ejby IF68.

Med den flotte sejr indtager Ejby IF 68 ottendepladsen med 11 point.

– Vi ser frem til at starte op igen med ny energi uden de skadede spillere. Med alle spillere klar kan vi godt sigte opad i tabellen, for vi er meget bedre end til en 8. plads, siger Per Colding.