Efterårsferie på biblioteket

GLOSTRUP. Efterårsferien nærmer sig, og har man planer om at blive i nærområdet, byder Glostrup Bibliotek på masser af hyggelige aktiviteter for store og små

Af Jesper Ernst Henriksen

Mange vil nok bruge efterårsferien hjemme i år på grund af coronaen. Derfor har Glostrup Bibliotek et tætpakket program især målrettet børnene.

Sjov med Nomerne

Lørdag den 10. oktober, klokken 10-14.

Børn er vilde med Jan Kjærs populære bøger om Nomerne, og derfor har man denne lørdag mulighed for at gå på en lille opdagelse i deres univers. Børnekulturformidler Gro Johanne Vase læser højt i fortællehulen klokken 11, og så vil der være mulighed for at give sig i kast med Nomerne-spil og -farvelægningsark hele dagen.

For alle fra tre år. Tilmelding er ikke nødvendig – man møder bare op.

Perleplader og podcasts

Mandag den 12. oktober, klokken 14-16.

Efterår er lig med kreative projekter, gode podcasts og masser af hygge! Denne eftermiddag får I lidt af det hele. Der vil være perler og perleplader til fri afbenyttelse, mens I får mulighed for at lytte til nogle af de bedste podcasts, der er lavet for børn. Der vil desuden blive serveret saftevand og kaffe til de voksne.

For alle børn over seks år. Tilmelding på glostrupbib.dk eller ved henvendelse på biblioteket. Voksne er velkomne sammen med børnene og behøver ikke billet.

Spildag for hele familien

Onsdag den 14. oktober, klokken 10-12.

Mange forbinder mest biblioteket med bøger, men faktisk er der også en masse brætspil, PS4-spil og VR, som man kan komme og prøve. Børnekulturformidler Birgitte Klæbel hjælper jer i gang, men I er velkomne til at blive og spille så længe, I har lyst. Der er saft og popcorn til børnene og kaffe til de voksne.

Tilmelding ikke nødvendig – man møder bare op.

Gode gyserhistorier

Torsdag den 15. oktober, klokken 14-15.

Efteråret er godt til hygge, men endnu bedre til uhygge! Derfor inviterer biblioteket modige børn på gode gyserhistorier, vampyrblod og drabelige snacks.

For børn mellem otte og 12 år. Tilmelding på glostrupbib.dk eller ved henvendelse på biblioteket. Voksne er velkomne sammen med børnene og behøver ikke billet.

Film og popcorn

Lørdag den 17. oktober

Hver lørdag i måneden er der film for de mindste på biblioteket. Denne lørdag i efterårsferien er temaet ”Oppe på himlen”, og det har Cirkeline, Sallie fra ”Sallies historier” og Lillefinger en god historie om.

For børn i alderen 2-6 år. Tilmelding ikke nødvendig – man møder bare op.

Skattejagt i børnebiblioteket

Hele ugen

”Villads fra Valby, Vitello, Pippi Langstrømpe, Mimbo Jimbo, Emil fra Lønneberg, Sallys far og endnu flere. Børnebiblioteket er fuldt af dejlige, men uregerlige unger og væsner! Faktisk er de så uregerlige, at de nogle gange stikker af fra bøgerne og gemmer sig rundt omkring. Måske kan du hjælpe med at finde dem?

Hele efterårsferien har du mulighed for at gå på skattejagt og lede efter kendte figurer fra børnelitteraturen. Henvend dig til personalet i betjeningstiden og få udleveret det ark, du skal bruge. Når du har fundet alle figurerne og udfyldt arket, har du mulighed for at deltage i konkurrencen om en lækker præmie.”