Dumme fejl afgjorde sæsonpremiere

Brøndby Volleyball Klub måtte tage hjem fra Køge med et nederlag i sæsonpremieren. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Volleyball-kvinderne fra Brøndby indledte den nye sæson med et smalt nederlag til Team Køge

Af Robert Hendel

De har ventet i månedsvis på at komme i gang.

Siden Regeringen lukkede Danmark ned, har det været uvist, hvornår der igen ville blive spillet volleyball i Brøndby.

Den lange, ufrivillige corona-pause har sat sit præg på forberedelserne til sæsonen, og i weekendens udekamp i Køge var det tydeligt at se, at truppen endnu ikke har fået organisationen på banen helt på plads efter tilgangen af flere nye spillere.

Hjemmeholdet lagde bedst ud med et højt servepres, som i starten af første sæt voldte Brøndby store problemer. Alligevel lykkedes det Brøndby at holde trit med Team Køge frem til 15-16, hvor hjemmeholdet i et par rotationer med god fight fik skabt et hul og vandt første sæt med 25-19.

Slog tilbage

I andet sæt kom gæsterne fra Brøndby bedre fra start, og især Mette Breuning, der er udnævnt til ny anfører på holdet, viste sin høje klasse på et tidspunkt, hvor Team Køge havde bragt sig i front. Med blandt andet to serveesser var Mette Breuning kraftigt medvirkende til, at Brøndby vandt andet sæt med 25-23.

Udligningen i sæt så ud til at give Brøndby et mindre rygstød. I tredje sæt sad gæsterne solidt på spillet.

Sofia Bisgaard sørgede med en fantastisk serv for at presse Team Køges tilstrækkeligt til at deres angreb blev til at håndtere i Brøndbys forsvar. Ikke mindre end 13 gange i tredje sæt stod hun for serven, og blot få gange lykkedes det hjemmeholdet at få styr ordentligt styr på modtagningen.

Ved nettet blev det lettere at læse spillet for Brøndby, og Mette Breuning og Emma Burton kunne begge sætte tre point ind på blok-kontoen.

Når hjemmeholdet vandt serven, sørgede libero Laura Kjelstrup og Sille Hansen for at sende præcise bolde frem til Tajma Muharemovic, som fordelte angrebene godt frem mod endnu en sætsejr, denne gang på 25-17.

Gik galt i fjerde sæt

I fjerde sæt skiftedes de to hold til at tage små føringer. Team Køge rykkede dog fra gæsterne ved 20-20 og fik udlignet i sætsejre med 25-21 i fjerde sæt.

Derfor skulle der et afgørende femte sæt til for at kåre en vinder af kampen. Her tog hjemmeholdet føringen fra begyndelsen mod et Brøndby-mandskab, der begik en række dumme fejl, så Team Køge stod med matchbolden.

Det lykkedes imidlertid ikke for Brøndby at komme tilbage, og det var derfor hjemmeholdet, der kunne juble efter et tredje sæt, som endte med 15-8 til Team Køge.

Brøndbys næste kamp er fastlagt til lørdag den 10. oktober i Stadionhal 1 i Brøndby. Det er dog uvist, om kampen bliver afviklet som planlagt, da modstanderne fra Gentofte har fået påvist Covid-19 i truppen. Brøndbys kommende modstander har derfor måttet udsætte sin første kamp.

Test vil vise, om det bliver endnu en udsat kamp, eller om Brøndby langt om længe kan byde velkommen til volleyball på hjemmebanen i Stadionhal 1 på lørdag klokken 14.