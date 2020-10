Drabsforsøg i Kravlegården gav seks års fængsel

Fredag blev en 41-årig mand idømt seks års fængsel for forsøg på manddrab i retten i Glostrup. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fredag eftermiddag blev der afsagt dom over en 41-årig mand, der i foråret forsøgte at slå en anden mand ihjel i området Kravlegården, der er et tilholdssted for alkoholikere nær Brøndbyøster Station. Hans forsvarer argumenterede for, at han kun skulle dømmes efter den hårde voldsparagraf, men anklager og domsmandsretten var enige om, at han havde til hensigt at slå offeret ihjel. Han blev derfor idømt seks års fængsel

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 19. marts i år var store dele af Danmark lukket ned på grund af corona. Skoler, uddannelsesinstitutioner, restauranter, barer, centre og så videre var lukket, mens store dele af befolkningen arbejdede hjemme.

Men på alkoholikerstedet Kravlegården i Brøndbyøster var der ikke lukket ned. Her gik dagen sin normale gang, ind til de begivenheder, der fredag i sidste uge kostede en 41-årig mand en dom på seks års fængsel for drabsforsøg.

Kravlegården ligger lige bag Nettos gamle lokaler ved Brøndbyøster Station. Det er et tilholdssted for alkoholikere, hvor der også bliver røget noget hash.

I retten blev der vist billeder fra stedet. I midten af billedet stod et ældre bord-bænke-sæt med en enkelt lang bænk ved siden af. De to ting er omgivet af en halvmur af beton-fliser af typen, som mange haveejere bruger som afgrænsning på et bed. Bag halvmuren var der en lille bakke, så man ved bordet nærmest sad i en lille gryde.

Malingen på halvtaget så træt ud og græsset var trampet ned til en jordsti. Det er et sted, hvor brugerne selv laver forskellige projekter, når noget skal laves.

Det bar præg af, at projekterne blev lavet, når man lige kunne få fat i nogle rester af byggematerialer, og at man godt kunne lade ting ligge til det næste projekt.

Fast klientel

Ifølge flere vidneforklaringer er det et meget fast klientel, der kom på Kravlegården. Den dømte 41-årige var kommet der i otte til ti år og kendte alle de andre på stedet.

Det normale er, at de første faste gæster kommer først på formiddagen og begynder med at drikke øl. De sidste går hjem midt på aftenen. Mellem de to tidspunkter, bliver der drukket tæt. Den 19. marts omkring klokken 16.30, var de fleste af de tilstedeværende ret berusede.

Den nu dømte 41-årige mand forklarede i retten, at han nok havde drukket et sted mellem 10 og 15 genstande på det tidspunkt – han var ankommet til Kravlegården efter frokost. De fleste andre vidner i sagen havde drukket i samme mængde, hvilket de forklarede var meget normalt.

Da politiet en halv time senere kom til stedet, var det da også kun muligt at afhøre to vidner – de andre var for fulde. Ofret for drabsforsøget blev først afhørt 13 dage efter episoden. Den 41-årige blev også først sigtet af politiet nogle timer efter episoden i Kravlegården, da han var blevet lidt mere ædru.

Kastede med sten

Omkring 16.30 begyndte det, der skulle gøre netop den 19. marts til en særlig dag i Kravlegården. Først kom den 41-årige og en anden gæst op at toppes.

Ifølge flere af vidnerne var det ikke ualmindeligt, at der opstod konflikter mellem de fulde gæster på Kravlegården. Så blev den person, der havde opført sig værst, smidt ud af de andre. Dagen efter kunne man så drikke en øl sammen igen og tale om, hvad der var sket.

Offeret lagde sig i mellem i konfliken, men endte ifølge eget udsagn dermed nærmest bare at overtage den ene rolle i konflikten. Efter at have været i gang med at bryde lidt, blev de to også skilt ad. Offeret satte sig ned på en bænk igen. Herefter gik den 41-årige ifølge eget udsagn over til en bunke sten og samlede to op.

Under sagen var der blandt andet tvivl om, hvilke sten, den 41-årige havde kastet med. Ifølge anklageskriftet var det en stenflise på cirka 40 gange 20 centimeter, der vejedeover tre kilo. Forsvaren påpegede i sin procedure flere problemer med dette. Domsmandsretten fandt dog ikke grund til at tilsidesætte den tiltaltes forklaring om, at det var to mindre sten, han havde kastet med.

Stenene i bunken var almindelige marksten i forskellige størrelser. Med en af disse i hver hånd gik den 41-årige op på den lille bakke bag bordene og bænkene og kastede dem efter offeret.

– Jeg kastede dem bare ned mod offeret i blinde, jeg sigtede ikke efter noget specifikt, forklarede den 41-årige i retten.

Derefter forlod han Kravegården.

– Jeg gik bare hjem efter den møg-episode, forklarede han i retten.

Tilbage i Kravlegården sad offeret og blødte fra nakken, hvor han ifølge dommen blev ramt af den ene sten.

Da han efterfølgende var på skadestruen blev han syet med fire sting. Der var dog ikke nogen skader på knoglerne, som hvis han var blvet ramt lige på.

Tog fat i 16-årig

Uden for Kravlegården stødte den 41-årig på offerets 16-årige søn, der var på vej til Kravlegården.

Det mente gerningsmanden ikke er noget sted for en 16-årig, så han tog fat i den 16-årige.

Ifølge anklageskriftet var det med et kvælertag med en hånd. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, der også kaldes den grove voldsparagraf, men blev kun dømt for overtrædelse af paragraf 244, der bliver kaldt den milde voldsparagraf.

– Det kan være, jeg har taget fat i kraven på ham. Jeg har nok også råbt lidt højt, Jeg var olm, huskede gerningsmanden i retten.

Den 16-årige forklarede, at han blev holdt så hårdt, at han fik prikker for øjnene, men at det lykkedes for ham at slå sig fri.

Hjem og hente kniv

Efter episoden med den 16-årige gik den 41-årige mand hjem og hentede en kødkniv. I retten blev der vist et billede af kniven. Den havde et skæfte til at holde på og et stort, bredt blad. Det er en af den slags knive, der er lavet til at skære lige gennem knogler, når man skærer kød ud. Den 41-årige tog kniven med tilbage til Kravlegården. Her kom han råbende og skrigende ind i kravlegården, mens han svingede med kniven.

– I min brandert slog jeg ud efter ham, forklarede den 41-årige i retten og viste en svingende bevægelse.

– Jeg kom gående og råbte og skreg som en gal, forklarede han.

Ifølge flere vidner og anklageskriftet råbte den 41-årige efter offeret, at han ville slå ham ihjel. Anklageren spurgte, om det var sådan, han havde råbt.

– Det er muligt. Når man er vred og fuld, så får man sagt nogle ting, sagde den 41-årige.

Den 41-årige svingede kniven ud efter offeret, der på det tidspunkt stod med ryggen til. En anden gæst i kravlegården når dog at hive fat i offeret, så kniven kun lige flænser offerets jakke. Efter denne episode blev der ringet til politiet, der hurtigt ankom til stedet og anholdt den 41-årige.

I forbindelse med anholdelsen opstod et fjerde forhold, som dog ikke blev behandlet i retten i denne omgang. Her er den 41-årige anklaget for forsøg på overtrædelse af straffelovens paragraf 119, der handler om vold mod tjenestemand i funktion. Det skete, da han fravristede sig det mundbind, som betjentene havde givet ham på og hostede den ene op i hovedet og råbte ”jeg har corona”.

Tvivlsspørgsmål

I retten var der en del spørgsmål, som forsvareren greb fat i. For eksempel fremhævede hun, at offeret og alle vidner var kommet fast i Kravlegården siden drabsforsøget og at de var meget berusede, da drabsforsøget fandt sted.

– De har talt om, hvad der er sket. Man påvirkes af de andre, hvilket ikke mindst er tilfældet, hvis man selv har en sløj erindring. Man kan ikke undgå at blive påvirket. På den måde bliver fem vidner til et vidne, sagde hun.

Undervejs i retssagen ændrede et vidne i den forklaring, han ellers i første omgang havde givet til politiet om, hvilken sten der var blevet brugt. Det var den forklaring, der var brugt i anklageskriftet, som der derfor ikke blev dømt

efter.

Derudover lagde forsvareren meget vægt på højdeforskellene i Kravlegården. Ifølge den 41-årige stod han med kniven på et lavere niveau end offeret, hvilket ville gøre det nærmest umuligt at fægte ud med kniven efter offerets hoved.

Derudover læste hun højt fra en del andre domme for drabsforsøg, hvor der i alle tilfældene var tale om alvorligere skader end en flænset jakke og en flænge, der skulle syes med fire sting.

Hun argumenterede derfor for, at der ikke kunne være tale om drabsforsøg og at den 41-årige derfor kun skulle dømmes for grov vold efter paragraf 245 og have en dom på omkring 1,5 års fængsel.

Spørgsmål om forsæt

Det afgørende i sagen var dermed, om anklageren kunne bevise, at den 41-årige havde til forsæt at slå offeret ihjel. Paragraffen om manddrab har som en af ganske få i straffeloven en minimumsstraf, der i dette tilfælde er på fire år.

Anklageren læste lignende domme højt, der alle pegede på seks års fængsel for drabsforsøg. Hun argumenterede for, at den 41-årige må have indset, at hvis han var lykkedes med sine angreb, ville de have endt med, at offeret var død, ligesom gerningsmanden råbte, at han ville slå offeret ihjel.

Derudover argumenterede hun for, at det, at gerningsmanden var fuld i gerningsøjeblikket, ikke skulle give anledning til en mildere straf, da det var en situation, som han selv havde bragt sig i.

Efter flere timers betænkningstid kom først dommeren tilbage. Hun mindende tilhørerne fra Kravlegården om, at man skal være stille i retten.

– I må gerne være her og høre dommen, men I skal opføre jer ordentligt, uanset hvilken dom vi kommer med om lidt, sagde hun.

Derefter kom hun og de to domsmænd tilbage. De tre var enige om dommen:

Den 41-årige mand blev idømt seks års fængsel.

– Du må have anset det for overvejende sandsynligt, at døden måtte have været til følge, hvis det var lykkedes, forklarede dommeren til den 41-årige.

Efter et kort øjeblik med sin forsvarer valgte den 41-årige at tage sig 14-dages betænkningstid til at finde ud af, hvorvidt han ville acceptere dommen. Efter lidt længere betænkningstid accepterede han at fortsætte sin varetægtsfængsling.