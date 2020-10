Døgnrapporten

HELE OMRÅDET Uddrag af politiets døgnrapport for uge 44

Af Jesper Ernst Henriksen

Butikstyv stjal kød

Vallensbæk. Tirsdag den 20. oktober kl. 18.28 tilkaldte personale i en butik på Vallensbæk Stationstorv politiet, fordi man tilbageholdt en mistænkt butikstyv. En patrulje kørte frem og endte med at sigte en 21-årig mand for tyveri af kød for næsten 500 kr. Ved visitationen af ham dukkede der en klump hash op, hvilket afstedkom endnu en sigtelse for at besidde euforiserende stoffer. Han erkendte begge forhold.

Anholdt for både spiritus- og narkokørsel

Brøndby. Mandag den 19. oktober klokken 16 kørte en patrulje kørte Brøndbyøster Torv, hvor der var anmeldt en mulig spirituskørsel. Patruljen fik stoppet bilisten, en 49-årig mand. Han havde ikke førerret og en alkometertest viste en promille over det tilladte, så han blev anholdt og kørt til Politigården i Albertslund for blodprøve. Her fik han også foretaget en narkometertest, der var positiv. Han blev sigtet for det hele og erkendte forholdene. Ejeren af køretøjet blev desuden sigtet for at have overladt køretøjet til den 49-årige.

Spiritusbilist anholdt om natten

Brøndby. Torsdag den 22. oktober kl. 01.50 standsede en natpatrulje en bilist på Brøndbyvester Boulevard. Det viste sig, at føreren virkede spirituspåvirket, og en alkometertest gav udslag et godt stykke over den tilladte promille på 0,5. Føreren, en 24-årig mand fra København, blev anholdt, kørt til blodprøve på politigården og afhørt. Han erkendte.

Kørte uden kørekort

Glostrup. Søndag den 25. oktober kl 21:26 stoppede politiet en 21-årig kvinde på Byparkvej i Glostrup. Kvinden kørte bil selv om hun havde kørselsforbud, hvilket hun erkendte.

Værktøj stjålet fra varevogn

Glostrup. Fredag morgen opdagede en håndværker, at der i løbet af natten havde været indbrud i hans varevogn parkeret på Tunnelvej. Der var stjålet værktøj.

Fire indbrud i villaer

Brøndby. Mellem mandag den 19. oktober kl. 15 og fredag den 23. oktober kl. 11 var der indbrud gennem et opbrudt vindue i en villa på Brøndbyvester Strandvej.

Søndag den 25. oktober mellem 14 og 16.30 var der indbrud på Baunedammen. Et vindue var brudt op, og der var bl.a. blevet stjålet smykker og kontanter.

Onsdag den 21. oktober mellem 9 og 14 var der indbrud i en villa på Brøndby Allé. En dør var brudt op, og der var bl.a. stjålet elektronisk udstyr og smykker.

Mellem mandag den 19. oktober kl. 22 og tirsdag den 20. oktober kl. 07.15 blev der begået indbud i en Villa på Østtoftevej.

Anholdt for narkokørsel

Vallensbæk. Søndag den 25. oktober kl. 02.08 standsede en natpatrulje en personbil på Vallensbæk Torvevej, hvor det viste sig, at føreren, en 25-årig mand fra Albertslund, virkede påvirket af euforiserende stoffer, hvilket en narkometertest bekræftede. Han blev anholdt og kørt til blodprøve på politigården.